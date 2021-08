Tottenham blijft winnen dankzij unieke treffer van Heung-min Son

Zondag, 29 augustus 2021 om 16:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:59

Tottenham Hotspur heeft na drie speeldagen in de Premier League nog geen punt laten liggen. Het team van manager Nuno Espírito Santo had zondagmiddag aan een enkel doelpunt van Heung-min Son voldoende om Watford aan de kant te zetten: 1-0. Ook in de eerdere ontmoetingen met Manchester City (1-0) en Wolverhampton Wanderers (0-1) hadden de Londenaren maar één treffer nodig om als winnaar van het veld te stappen.

Een vrije trap van Son in de 42e minuut zorgde voor het klassenverschil tussen de teams van Nuno en Xisco Muñoz. Tottenham, met Steven Bergwijn in de basis, oogde tot aan de 1-0 het gevaarlijkst en had ook enkele kansen om de score te openen in het Tottenham Hotspur Stadium. De grootste kans was voor Japhet Tanganga na twintig minuten spelen. Doelman Daniel Bachmann verrichtte een uitstekende redding. Watford oogde zo nu en dan gevaarlijk, maar Hugo Lloris kon niet voldoende worden getest.

??????????-?????? ?????? ???? De Zuid-Koreaan ziet zijn vrije trap kort voor rust in de verre hoek verdwijnen.#ZiggoSport #PremierLeague #TOTWAT pic.twitter.com/srewW1SaIb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 29, 2021

Bachmann liet zich enkele minuten voor de pauze toch verrassen. Een vrije trap van Son vanaf de linkerkant richting de verste paal was te scherp en ging aan alles en iedereen voorbij, inclusief de doelman van the Hornets: 1-0. Drie van zijn laatste vier officiële goals voor Tottenham waren van buiten het zestienmetergebied en het was voor Son zelfs zijn eerste goal uit een vrije trap voor de Londenaren.

Watford kreeg negen minuten na de pauze een goede kans op de 1-1. Na een goede actie van Moussa Sissoko blokte Davinson Sánchez op formidabele wijze een schot van Ismaïla Sarr en kon Lloris de bal oprapen. Tottenham was enkele keren dicht bij de 2-0: Dele Alli schoot naast na een goede counter via Harry Kane en Son, terwijl Bachmann goed reageerde op een door Tom Cleverley van richting veranderde inzet van Pierre-Emile Höjbjerg. In de slotminuten stond Bachmann ook een inzet van Kane in de weg.

Bergwijn stond 68 minuten binnen de lijnen: de Oranje-international, die zich maandag bij het Nederlands elftal meldt, werd vervangen door Lucas Moura. Bij Watford had William Troost-Ekong een basisplaats. Tottenham speelt na de interlandperiode een uitwedstrijd tegen Crystal Palace.