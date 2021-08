SC Cambuur wint na ruim 28 jaar eindelijk weer van FC Twente

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 20:39 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:43

SC Cambuur heeft zaterdagavond ten koste van FC Twente de eerste punten van het seizoen verzameld. De ontmoeting eindigde in 2-0 dankzij twee treffers van Jamie Jacobs. De laatste overwinning van de Friezen op de Tukkers in de Eredivisie dateerde van mei 1993, toen het duel in Leeuwarden in 4-2 eindigde. Het is voor FC Twente, dat op één punt blijft staan, alweer de vijfde uitnederlaag op rij in competitieverband.

Zowel Cambuur als Twente had in de eerste helft uitzicht op een openingstreffer, maar het vizier stond niet op scherp en echt grote kansen waren met gemak op een hand te tellen. De pogingen van Calvin Mac-Intosch en Alex Bangura aan de ene kant en Robin Pröpper aan de andere kant waren meer speldenprikjes. Cambuur had wat meer de bal en na ruim een half uur spelen viel bijna de 1-0. Na een actie van Tamás Kiss aan de rechterkant loste Michael Breij een schot op doel en redde Lars Unnerstall op knappe wijze.

Ook in de slotminuten richting de rust kwam het scorebord niet in beweging. Een kopbal van Ricky van Wolfswinkel richting de verre hoek ging ruim naast en een schot van Issa Kallon was een makkelijke prooi voor Unnerstall. In de eerste tien minuten na de pauze viel er weinig te beleven. Een tweede gele kaart voor Luka Ilic, voor te hard doorgaan op Bangura en ook nog eens vijf minuten na zijn eerste prent, zorgde er echter voor dat FC Twente de laatste 35 minuten van de wedstrijd met tien man verder moest.

Jans paste een dubbele wissel toe, Jesse Bosch en Dimitrios Limnios voor Van Wolfswinkel en Michel Vlap, maar Cambuur speelde de ondertalsituatie goed uit en na een langdurige periode van balbezit viel na 66 minuten de 1-0. De voorzet vanaf de rechterkant was van Breij en de intikker kwam op naam van de in de rust voor Kiss ingevallen Jacobs.

FC Twente probeerde in het restant van de wedstrijd wel een gelijkmaker te forceren, maar het was toch vooral Cambuur dat de bal had en meer recht had op een doelpunt. In de extra tijd maakte Jacobs ook de 2-0 na een scherpe uitbraak van het team van Henk de Jong. Cambuur, dat de eerste zege op het hoogste niveau sinds 12 december 2015 (3-1 tegen NEC) boekte, speelt na de interlandperiode thuis tegen Go Ahead Eagles en FC Twente is gastheer voor FC Utrecht.