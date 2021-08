‘Bayern München wil opnieuw grote naam wegplukken bij RB Leipzig’

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 18:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:17

Bayern München bereidt een bod voor op Marcel Sabitzer, zo weet BILD zaterdagavond te melden. Volgens de berichtgeving heeft de middenvelder van RB Leipzig zelfs al een persoonlijk akkoord bereikt met der Rekordmeister, dat naar verluidt bereid is zestien miljoen euro neer te leggen voor de 27-jarige Oostenrijker. Sabitzer zit, vanwege een spierblessure, bovendien niet bij de wedstrijdselectie voor het duel van zondag met VfL Wolfsburg.

Sabitzer zou al langer in gesprek zijn met Bayern, dat volgens de Duitse boulevardkrant niet tevreden is over de selectie en met de aanvoerder van RB Leipzig meer power op het middenveld in huis hoopt te halen. Sabitzer heeft bij zijn huidige werkgever nog een contract tot medio 2022. Als de 54-voudig Oostenrijks international inderdaad de overstap maakt, dan treedt hij in de voetsporen van Dayot Upamecano. De voormalig centrumverdediger van die Rote Bullen zette begin juli zijn handtekening onder een vijfjarig contract in München.

Voorafgaand aan het Bundesliga-duel op zaterdagavond tussen Bayern en Hertha BSC werd Hasan Salihamidzic, technisch directeur van de club uit Zuid-Duitsland, gevraagd naar de ontwikkelingen rondom de Sabitzer. “We zullen doen wat financieel haalbaar is. We hebben de speler al benaderd”, zo liet Salihamidzic weten voor de camera van Sky Deutschland. Florian Scholz, commercieel directeur van RB Leipzig, zei dinsdag overigens dat 'Bayern München nog geen contact heeft gezocht'.

Sabitzer begon zijn profcarrière bij Admira Wacker en vertrok in januari 2013 naar Rapid Wien. In de zomer van 2014 verkaste de middenvelder voor twee miljoen euro de overstap naar RB Leipzig, waar dat hem in eerste instantie verhuurde aan RB Salzburg en vanaf het seizoen 2015/16 definitief bij de selectie haalde. In totaal kwam Sabitzer tot 229 optredens in het shirt van RB Leipzig en was daarin 52 keer trefzeker.

Mocht Sabitzer daadwerkelijk de overstap naar de Duitse recordkampioen gaan maken, dan hoopt RB Leipzig met Ilaix Moriba een waardige vervanger op te halen bij Barcelona. Moriba, vertegenwoordigd door dezelfde zaakwaarnemer als Sabitzer, het bedrijf ROGON, zou voor vijftien miljoen euro mogen vertrekken van de Catalanen, weet Goal. Het achttienjarige talent, dat beschikt over een aflopend contract bij Barcelona, is het nog niet eens geworden over een verlenging en komt voorlopig in actie namens Barcelona B.