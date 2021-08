Justin Kluivert moet na glansrol aangeslagen van het veld

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:13

Justin Kluivert heeft zaterdag zijn eerste doelpunt én assist geproduceerd voor OGC Nice. De vleugelspits hielp zijn ploeg daarmee op weg naar een simpele overwinning tegen Girondins Bordeaux (4-0), maar moest al vroeg in de wedstrijd aangeslagen van het veld. De wedstrijd werd gespeeld zonder supporters in de Allianz Riviera, als gevolg van de straf die Nice kreeg vanwege de ongeregeldheden tijdens het duel met Olympique Marseille.

Bij Nice begon Pablo Rosario samen met Kluivert in de basis, terwijl Kasper Dolberg om onduidelijke redenen niet bij de wedstrijdselectie zat. De thuisploeg kwam flitsend uit de startblokken en had via een kopbal van Dan Ndoye al in de tweede minuut kunnen scoren. In de zevende minuut lukte dat alsnog, toen Kluivert vanaf de linkerflank was doorgelopen tot in het zestienmetergebied om een lage voorzet van Hicham Boudaoui in te tikken: 1-0.

Kluivert trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Patrick Kluivert. Hij sloot zijn carrière af bij Lille OSC en maakte vier doelpunten in de Ligue 1. Zijn laatste treffer in Franse dienst was dertien jaar, zes maanden en twaalf dagen geleden: op 16 februari 2008 tegen Stade Rennais.

Ook in het tweede doelpunt van Nice had Kluivert na ruim een half uur een belangrijk aandeel. De vleugelspits wachtte in een snelle counter op steun van Amine Gouiri, die hij met een breedtepassje handig vrij zette: 2-0. Enkele minuten later moest Kluivert zich tot zijn eigen frustratie laten vervangen en kwam Calvin Stengs binnen de lijnen. De ex-speler van AZ maakte zodoende zijn debuut voor de Zuid-Fransen.

Nice kwam vlak voor het rustsignaal op 3-0 dankzij Gouiri, die na een fraaie dribbel van achter werd neergehaald en vervolgens zelf de penalty binnen schoot. Diep in de tweede helft werd het 4-0 voor Nice. Invaller Kephren Thuram kon na een fraai hakje van Ndoye het halve veld oversteken en maakte het rustig af.