Giorgos Giakoumakis heeft eindelijk miljoenentransfer naar Celtic te pakken

Zondag, 29 augustus 2021 om 18:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:21

Giorgos Giakoumakis vervolgt zijn loopbaan bij Celtic. zo meldt de Limburger. De topscorer van het afgelopen seizoen komt over van VVV-Venlo en tekent een vierjarig contract in Glasgow. Volgens eerdere berichtgeving van de Daily Record krijgt VVV een vast bedrag van 2,5 miljoen euro en kan daar 500.000 euro bovenop komen via sportieve bonussen. Ook heeft VVV recht op een doorverkooppercentage.

Giakoumakis werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met Werder en had volgens De Telegraaf aanvankelijk een voorkeur voor een overstap naar de club uit de 2.Bundesliga. De spits reisde woensdag af naar Duitsland om te onderhandelen met Werder. Hij sprak echter ook met Celtic-trainer Ange Postecoglou over zijn rol in het team en gaat daadwerkelijk aan de slag bij de club die zich via AZ plaatste voor de groepsfase van de Europa League.

Volgens diverse media hanteerde VVV in eerste instantie een vraagprijs van vijf miljoen euro. De Telegraaf bracht eerder deze maand naar buiten dat de club uit Limburg gezakt was naar een vraagprijs van 3,5 miljoen euro. Giakoumakis, ex-speler van onder meer OFI Kreta en het Poolse Górnik Zabrze, werd een jaar geleden voor 200.000 euro overgenomen van AEK Athene. Hij maakte 26 goals in 30 wedstrijden, maar kon de degradatie van VVV niet voorkomen.

Dit seizoen speelde Giakoumakis nog geen minuut voor VVV. Trainer Jos Luhukay hield hem buiten de selectie voor de eerste vier competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie tegen NAC Breda, TOP Oss, Almere City en Jong AZ. De Griekse spits sloot nog wel aan bij de groepstraining, maar heeft nu toch zijn gewenste transfer te pakken. Met de van DC United overgekomen Erik Sorga heeft VVV zijn opvolger reeds binnen en de Estse spits tekende reeds voor twee doelpunten.