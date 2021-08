Jong AZ pakt koppositie; glansrol voor Van Mieghem en Seuntjens

Vrijdag, 27 augustus 2021 om 21:58 • Chris Meijer

Jong AZ is na vier wedstrijden de koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De Alkmaarse beloften blijven nog altijd zonder puntverlies na de 0-1 overwinning op VVV-Venlo. Tegelijkertijd lieten Daryl van Mieghem en Ralf Seuntjens van zich spreken met hattricks in de wedstrijden FC Volendam - MVV Maastricht (5-0) en NAC Breda - ADO Den Haag (3-0). De Graafschap won de topper tegen FC Emmen aan de Oude Meerdijk met 0-2. Almere City won het spectaculaire treffen met Roda JC Kerkrade met 3-4, door een winnende treffer in blessuretijd.

NAC Breda - ADO Den Haag 3-0

Binnen twee minuten was het al raak in het Rat Verlegh Stadion. Pjotr Kestens gaf de bal voor, waarna de volledig vrijgelaten Ralf Seuntjens in de doelmond raak kon koppen. Seuntjens kreeg binnen het kwartier al een mogelijkheid om de marge te verdubbelen. Kort voor de rust tekende Seuntjens alsnog voor zijn tweede treffer van de avond. Cain Seedorf vloerde Ayouba Kosiah binnen het strafschopgebied en Seuntjens maakte geen fout vanaf elf meter. Ook na rust deed Seuntjens nog zijn duit in het zakje, door met het hoofd zijn derde treffer aan te tekenen. Invaller Marius van Mil had ADO nog op het scorebord kunnen brengen in Breda, maar hij zag zijn inzet van de lijn gehaald worden. NAC besloot het duel nog met tien man, door een rode kaart voor Quincy Tavares wegens natrappen.

VVV-Venlo - Jong AZ 0-1

In de allereerste wedstrijd ooit tussen Jong AZ en VVV werd de score achttien minuten voor tijd geopend. Na goed terugleggen van Yusuf Barasi zorgde Fedde de Jong voor de 0-1. De verdediging van VVV dacht aan buitenspel, maar de aanvallers van AZ stonden erg vrij in het strafschopgebied. Tot het doelpunt was het aantal grote kansen beperkt. VVV begon dominant en had veel balbezit, zonder veel serieuze mogelijkheden te creëren. Direct na de pauze voorkwam VVV-keeper Lukas Zima met een goede reflex echter dat Iman Griffith de thuisploeg op voorsprong zette. Griffith schoot even daarna net langs het doel. Namens VVV wist Levi Smans een indrukwekkende rush niet succesvol af te ronden, alvorens De Jong het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Roda JC Kerkrade - Almere City 3-4

Almere had nog geen enkele wedstrijd gewonnen, maar kwam in de zevende minuut toch op voorsprong. Maarten Pouwels schoot vanaf de zestienmeterlijn hard raak met het linkerbeen via de binnenkant van de paal. Halverwege de eerste helft kwam Roda JC op gelijke hoogte via Patrick Pflücke, die op fraaie wijze met succes uithaalde vanaf circa 25 meter. Drie minuten na dat doelpunt verkreeg Almere City echter opnieuw de leiding: Bradly van Hoeven, de assistgever bij de 0-1, kreeg de bal voor de voeten in het strafschopgebied na balverlies van Amir Absalem en profiteerde dankbaar. In minuut 65 maakte Xian Emmers de 2-2, toen hij de diepte in werd gestuurd en met succes afrondde. Uit een strafschop na een handsbal van Almere maakte Dylan Vente daarna de 3-2, maar Ramon Leeuwin zorgde in een chaotische situatie voor de 3-3 en Jonas Arweiler maakte in de blessuretijd de winnende goal na een scrimmage.

FC Emmen - De Graafschap 0-2

Jeredy Hilterman is voorlopig de man in vorm bij FC Emmen en was ook in de topper tegen De Graafschap al snel tot twee keer toe heel gevaarlijk. Aan de andere kant voorkwam doelman Michael Brouwer een vroeg eigen doelpunt van Lorenzo Burnet. Hilterman kreeg voor rust nog een grote kans, maar faalde oog in oog met doelman Hidde Jurjus. Het was echter De Graafschap dat al vroeg in de tweede helft op voorsprong kwam. Giovanni Korte kopte een voorzet van Joey Konings tegen de touwen. FC Emmen zocht in het restant van het duel nadrukkelijk naar de gelijkmaker en kreeg mogelijkheden via onder meer Lucas Bernadou en Hilterman. Danzell Gravenberch maakt vijf minuten voor het einde aan alle onzekerheid een einde door de 0-2 aan te tekenen.

Jong Ajax - Excelsior 1-2

In de dertiende minuut wees arbiter Joey Kooij naar de strafschopstip na een vermeende overtreding van Rio Hillen op aanvaller Thijs Dallinga. De verdediger van Ajax leek een, weliswaar stevige, tackle op de bal in te zetten, maar werd toch bestraft. Jay Gorter dook echter de goede kant op en pareerde de inzet van Reuven Niemeijer vanaf elf meter. Excelsior liep in de tweede helft alsnog uit naar een 0-2 voorsprong. Kort na de pauze kopte Dallinga tegen de lat uit een corner, waarna Redouan El Yaakoubi de bal voor de voeten kreeg en raak schoot. Een kwartier voor tijd zorgde Feyenoord-huurling Marouan Azarkan voor de 0-2. Ajax kreeg vlak voor tijd ook een strafschop, na een overtreding op Taylor, en de middenvelder benutte die kans zelf. Het bleef bij 1-2 op De Toekomst.

FC Eindhoven - FC Den Bosch 1-0

Joey Sleegers brak het Brabantse onderonsje tussen FC Eindhoven en FC Den Bosch al vroeg open. Met tien minuten op de klok kreeg de vleugelaanvaller de ruimte om na een dribbel van ver te schieten, waarna de bal in de linkerhoek plofte. Jens van Son was kort voor rust nog dichtbij de 2-0, toen hij op aangeven van Jasper Dahlhaus op de lat kopte. Jizz Hornkamp zorgde met een hard schot voor het eerste gevaar namens FC Den Bosch, waarna het tot diep in de tweede helft wachten was op de volgende goede kans voor de bezoekers. Nigel Bertrams voorkwam met nog twintig minuten te gaan de gelijkmaker van Ryan Leijten. Dave de Meij had een minuut voor het einde nog de 2-0 op zijn schoen, maar faalde oog in oog met doelman Wouter van der Steen.

Helmond Sport - Jong PSV 1-0

De eerste helft leverde weinig spektakel op, al was Arno Van Keilegom in minuut 27 dicht bij het openingsdoelpunt. De buitenspeler van Helmond schoot uit een vrije trap naast. De grootste kans van de wedstrijd tot dan toe volgde in minuut 53, toen Gaétan Bosiers oog in oog met doelman Vincent Muller over schoot na voorbereidend werk van Robin van der Meer. Halverwege de tweede helft zorgde Van der Meer voor de openingstreffer door een corner van Van Keilegom binnen te koppen. Helmond Sport pakte in de provinciederby de eerste punten van het nieuwe seizoen. De club begon met nederlagen tegen FC Den Bosch (2-0), Jong AZ (1-2) en MVV Maastricht (3-2).

Jong FC Utrecht - Telstar 3-0

Het duel op Sportcomplex Zoudenbalch was in het eerste halfuur in evenwicht, tot Mohamed Mallahi de bal ontving na een verre voorzet en raak schoot. Door een misser van doelman Trevor Doornbusch kon Ruben Kluivert voor rust nog de 2-0 binnen schieten. Al snel na rust werd duidelijk dat er voor Telstar niets te halen viel in Utrecht. Nick Venema schoot van grote afstand raak en tilde de marge daarmee naar drie. Telstar probeerde nog tevergeefs om terug te komen in de wedstrijd, maar slaagde daar niet meer in. Het dichtst bij een doelpunt namens de bezoekers was Tom Overtoom nog, met een schot dat net over de lat vloog.

FC Volendam - MVV Maastricht 5-0

FC Volendam beleefde een teleurstellende seizoensstart, maar werd tegen MVV snel in het zadel geholpen door doelman Thijmen Nijhuis. De sluitpost van de bezoekers kon een schot niet goed verwerken en bood Daryl van Mieghem de kans om de rebound binnen te schieten. Met een vrije trap net naast het doel was de van Internazionale gehuurde Gaetano Oristanio vervolgens al snel dicht bij de 2-0. Nadat Calvin Twigt nog een grote kans had laten liggen, verdubbelde Van Mieghem de marge met zijn tweede treffer van de avond. De eerste mogelijkheid na rust was via Nicky Souren voor MVV, maar de eerste goal was voor Volendam. Robert Mühren werd de diepte in gestuurd en prikte eenmaal in het strafschopgebied raak. Het verzet van MVV was daardoor definitief gebroken en via Calvin Twigt en de derde treffer van Van Mieghem liep FC Volendam nog uit tot 5-0.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Jong AZ 4 4 0 0 4 12 2 De Graafschap 4 3 0 1 3 9 3 FC Eindhoven 4 2 1 1 1 7 4 Excelsior 4 2 1 1 1 7 5 Roda JC Kerkrade 4 2 0 2 2 6 6 FC Den Bosch 4 2 0 2 1 6 7 TOP Oss 3 2 0 1 1 6 8 ADO Den Haag 4 2 0 2 0 6 9 MVV Maastricht 4 2 0 2 -5 6 10 Jong FC Utrecht 4 1 2 1 2 5 11 FC Volendam 4 1 2 1 3 5 12 NAC Breda 4 1 2 1 1 5 13 FC Dordrecht 3 1 2 0 1 5 14 VVV-Venlo 4 1 1 2 -1 4 15 Jong PSV 4 1 1 2 -1 4 16 Almere City FC 4 1 1 2 -1 4 17 FC Emmen 4 1 1 2 -2 4 18 Jong Ajax 4 1 0 3 -3 3 19 Helmond Sport 4 1 0 3 -3 3 20 Telstar 4 0 2 2 -4 2