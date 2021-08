Teun Koopmeiners lijkt buitenlandse transfer te pakken te hebben

Donderdag, 26 augustus 2021 om 23:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:41

Teun Koopmeiners heeft donderdagavond mogelijk zijn laatste wedstrijd in het tenue van AZ gespeeld. Na de 2-1 zege op Celtic, een overwinning die niet voldoende was voor het bereiken van de groepsfase van de Europa League, insinueerde de captain annex middenvelder dat de kans bestaat dat hij spoedig gaat tekenen bij Atalanta in de Serie A. “Hopelijk gaat binnenkort de hamer erop”, vertelde hij in de catacomben van het AFAS Stadion aan het Algemeen Dagblad.

“Het is niet onbekend dat er nu dingen rondom mij spelen”, antwoordde Koopmeiners naderhand op de vraag van ESPN of hij zichzelf met AZ in de groepsfase van de Conference League zag spelen. “Ik hoop dat het doorgaat, dat kan ik ook heel eerlijk zeggen. Ik denk dat we nu op een punt zijn dat de clubs eruit kunnen gaan komen.”

Teun Koopmeiners lijkt niet lang meer voor AZ te spelen. "Ik denk dat we nu op een punt zijn dat de clubs eruit kunnen gaan komen" pic.twitter.com/ocspYgWist — ESPN NL (@ESPNnl) August 26, 2021

“Daar heb ik vanavond totaal niet aan gedacht, laat dat duidelijk zijn, maar dat zijn wel dingen die voor mij persoonlijk wel spelen. Ik hoop dat het doorgaat. Uiteindelijk moeten alle partijen daarvan kunnen profiteren en tevreden kunnen zijn. Ik denk dat we op dat punt zijn aanbeland.” Koopmeiners werd deze transferperiode ook in verband gebracht met Arsenal, AS Roma, Napoli en Stade Rennes. Met Atalanta lijkt hij nu eindelijk zijn gewenste transfer te pakken te hebben.

AZ-trainer Pascal Jansen wist naar eigen zeggen ‘echt niet’ of Koopmeiners een transfer gaat maken. “Echt niet. Teun is een belangrijke speler voor ons geworden de laatste jaren, dat is een feit. Hij heeft zich bij ons ontwikkeld tot een fantastische speler. Als Teun gaat vertrekken zouden we nog kunnen kijken of we wat moeten doen op de transfermarkt”, werd hij door het Algemeen Dagblad geciteerd.

n de Eredivisie moest Koopmeiners, 23 jaar, het dit seizoen nog doen met een plek op de bank, maar in de wedstrijden tegen Celtic stond de middenvelder tweemaal in de basisopstelling. Het ligt niet voor de hand dat hij zondag nog in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen in actie komt. Twee dagen later sluit de zomerse transfermarkt zijn deuren.