Feyenoord ontzenuwt geruchten over Italiaanse interesse in Sinisterra

Donderdag, 26 augustus 2021 om 13:50 • Rian Rosendaal

Atalanta Bergamo heeft zich niet officieel gemeld bij Feyenoord voor Luis Sinisterra, zo verzekert het Algemeen Dagblad donderdag. Volgens de lokale krant L'Eco Di Bergamo is de Serie A-club serieus in de markt voor de vleugelaanvaller, maar in Rotterdam-Zuid is daar dus niets van bekend, zo benadrukt clubwatcher Mikos Gouka.

Sinisterra werd voor zijn zware knieblessure al gescout door verschillende clubs uit het buitenland. De kwetsuur die hij begin 2020 echter opliep zorgde ervoor dat de interesse op een laag pitje werd gezet. Inmiddels is de buitenspeler uit Colombia weer helemaal terug bij Feyenoord. Sinisterra genoot afgelopen seizoen het vertrouwen van Dick Advocaat en ook diens opvolger Arne Slot ziet het in hem zitten.

De weer geheel fitte Sinisterra werd woensdag beloond met een uitnodiging voor de nationale ploeg van Colombia. In het kader van de WK-kwalificatie speelt het Zuid-Amerikaanse land binnenkort tegen Bolivia (2 september), Paraquay (6 september) en Chili (10 september). Voordat de interlandperiode ingaat speelt Sinisterra met Feyenoord zondag nog tegen FC Utrecht in De Galgenwaard.

Sinisterra, die bij Feyenoord nog vastligt tot medio 2024, ontving onlangs nog complimenten van Slot na zijn drie treffers in het Conference League-duel met IF Elfsborg (5-0). “Hij wordt steeds fitter. Ik vergelijk het een beetje met Calvin Stengs. Die kwam bij AZ ook terug van een zware blessure. Hij had even tijd nodig en werd goed en zelfs heel goed. Maar een individu kan alleen uitblinken als de hele ploeg goed speelt. En dat hebben we gedaan“, zo klonk het vorige week in gesprek met ESPN.