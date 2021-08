Hakim Ziyech krijgt geen uitnodiging voor nationale ploeg Marokko

Donderdag, 26 augustus 2021

Hakim Ziyech ontbreekt in de selectie van Marokko voor de aankomende WK-kwalitificatieduels met Soedan en Guinee op respectievelijk 2 en 6 september, zo heeft bondscoach Vahid Halilhodzic donderdag wereldkundig gemaakt. Ziyech maakte zondag nog zijn rentree bij Chelsea in de uitwedstrijd tegen Arsenal (0-2), nadat hij in het duel om de Europese Supercup tegen Villarreal van twee weken geleden nog was uitgevallen met een schouderblessure. Desondanks staat de spelmaker niet op het lijstje van Halilhodzic.

Verschillende buitenlandse media melden dat Chelsea weigert om Ziyech gezien zijn recente blessure af te staan aan de nationale ploeg van Marokko. Op een filmpje op het Twitter-account van the Blues is te zien hoe de aanvallende middenvelder bezig is op het trainingsveld van de Londense club. Trainer Thomas Tuchel is met zijn elftal in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Liverpool van zaterdagavond op Anfield.

Naast Ziyech ontbreken ook Noussair Mazraoui en Oussama Idrissi in de 24-koppige selectie van Marokko. Halilhodzic heeft wel een uitnodiging verstuurd richting Zakaria Aboukhlal (AZ) en Souffian El Karouani (NEC). Voor laatstgenoemde speler is dat een primeur, want hij werd nog niet eerder opgeroepen voor de Marokkaanse ploeg. De aankomende wedstrijden zijn belangrijk voor Marokko, want het gaat om een ticket voor het WK in Qatar van volgend jaar.

De volledige selectie van Marokko:

Doel: Yassine Bounou (Sevilla), Mohamedi El Kajoui (Hatayaspor), Anas Zniti (Raja Club Athletic Casablanca)

Verdediging: Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers), Soufiane Chakla (Villarreal), Nayef Aguerd (Stade Rennes), Jawad El Yamiq (Real Valladolid), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Adam Masina (Watford), Sofiane Alakouch (FC Metz), Souffian El Karouani (NEC)

Middenveld: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Youssef Maleh (Fiorentina), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt), Selim Amallah (Standard Luik), Adel Taarabt (Benfica), Imrân Louza (Watford), Ilias Chair (Queens Park Rangers)

Aanval: Munir El Haddadi (Sevilla), Zakaria Aboukhlal (AZ), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Achraf Bencharki (Zamalek SC), Sofiane Boufal (SC Angers), Ryan Mmaee (Ferencvaros)