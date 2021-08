Onderhandelingen Feyenoord met spits ‘gaan de goede kant op’

Woensdag, 25 augustus 2021 om 07:56 • Yanick Vos • Laatste update: 09:10

Feyenoord hoopt in de laatste week van de transferwindow nog een aanvaller aan de selectie van trainer Arne Slot toe te voegen. De afgelopen weken kwamen diverse namen voorbij in de wandelgangen, maar tot dusver sloeg technisch directeur Frank Arnesen niet toe. De Nederlandse buitenspeler Javairô Dilrosun van Hertha BSC komt hoe dan ook niet naar De Kuip; hij blijkt te duur voor Feyenoord en kan bovendien kiezen uit diverse clubs met interesse.

De afgelopen weken werden de 32-jarige Club Brugge-spits Bas Dost en Adolfo Gaich in verband gebracht met Feyenoord. Laatstgenoemde is een 22-jarige aanvaller van CSKA Moskou. Woensdag voegt het Algemeen Dagblad daar de namen Álvaro Barreal en Valentín Castellanos aan toe. Volgens de krant zijn de twee Argentijnse aanvallers in beeld om de selectie van Slot te versterken.

Barreal verscheen in de zomer van 2019 al op de radar bij Feyenoord. Destijds was hij nog speler van Vélez Sarsfield. De 21-jarige aanvaller draagt tegenwoordig het shirt van FC Cincinnati, de club van trainer Jaap Stam. Barreal staat tot aan het einde van dit jaar onder contract bij de club van de Major League Soccer en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een marktwaarde van twee miljoen euro.

Volgens de krant zingt ook de naam van Castellanos rond in De Kuip. Het gaat om een 22-jarige centrumspits die tot aan eind 2025 onder contract staat bij New York City FC. De Argentijns jeugdinternational is volgens Transfermarkt vier miljoen euro waard. Feyenoord Transfermarkt meldt woensdagochtend dat de onderhandelingen met Castellanos 'de goede kant opgaan'. Slot heeft niet de beschikking over een centrumspits die goed genoeg wordt geacht voor een basisplaats. Momenteel speelt Bryan Linssen, van nature een linksbuiten, in de punt van de aanval. Róbert Bozeník en Naoufal Bannis zijn voorlopig alleen in beeld als invallers.