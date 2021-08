Real Madrid deelt nieuw contract uit met clausule van een miljard euro

Dinsdag, 24 augustus 2021 om 13:05 • Rian Rosendaal

Federico Valverde blijft Real Madrid trouw. Goal weet dinsdagmiddag te melden dat de 23-jarige middenvelder uit Uruguay spoedig zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2027 bij De Koninklijke, met een ontsnappingsclausule van maar liefst een miljard euro. De huidige overeenkomst van Valverde in de Spaanse hoofdstad kent een looptijd tot 30 juni 2025. De leiding van Real moet de contractverlenging van de Zuid-Amerikaan overigens nog wel bevestigen, al lijkt dat een kwestie van tijd te zijn.

Volgens Goal gaat Valverde er qua jaarsalaris flink op vooruit bij Real. Daarnaast gaat de hoogte van de transferclausule met vijfhonderd miljoen euro omhoog. Men verwacht dat het nieuws over het nieuwe contract van de middenvelder nog deze dinsdag officieel naar buiten zal worden gebracht. Valverde is uitgegroeid tot een belangrijke speler in de selectie van trainer Carlo Ancelotti en hij wil de komende seizoenen dan ook graag als speler van Real doorbrengen, zo klinkt het vanuit Spanje.

Valverde kwam medio 2016 bij Real terecht, al duurde het nog ruim twee jaar voordat hij zijn debuut maakte in de hoofdmacht. Tussendoor mocht de middenvelder ervaring opdoen bij Deportivo La Coruña. Het seizoen 2019/20, toen Zinedine Zidane nog de scepter zwaaide bij Real, was het seizoen van zijn definitieve doorbraak. Valverde staat inmiddels op 104 wedstrijden als speler van de Madrileense grootmacht in alle competities.

Het bestuur van Real is al enige tijd bezig met het behouden van enkele bepalende spelers binnen de selectie van Ancelotti. Luka Modric ligt met zijn nieuwe verbintenis tot medio 2022 vast, terwijl Karim Benzema en Nacho Fernández hun contracten verlengden tot de zomer van 2023. Dani Carvajal is tot 2025 speler van Real en Thibaut Courtois zette zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2026 in het Santiago Bernabéu.