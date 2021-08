Willem II laat Vitesse kansloos en herpakt zich na pak slaag van Feyenoord

Zondag, 22 augustus 2021 om 18:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:55

Willem II heeft zondagmiddag een overtuigende zege op Vitesse in de Eredivisie geboekt. Een week na de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord op de eerste speeldag was het team van trainer Fred Grim met 0-3 te sterk in GelreDome, waar de gedachten duidelijk bij het weerzien met Anderlecht in de Conference League van komende donderdag waren. Eli Dasa, Riechedly Bazoer, Nikolai Frederiksen, Yann Gboho en Oussama Darfalou begonnen op de bank bij Vitesse, dat de competitie met een 0-1 zege bij PEC Zwolle was gestart.

De eerste échte kans, na een openingsfase waarin beide teams vooral veel balverlies leden, was voor Willem II. Kwasi Wriedt kreeg de bal in het zestienmetergebied en ging vervolgens voor eigen succes, maar zijn schot werd geblokt. Een minuut later was het alsnog raak. Wriedt kopte van dichtbij raak uit een indraaiende vrije trap van Görkem Saglam vanaf de linkerflank: 0-1. Luttele minuten later was Wriedt weer gevaarlijk met een kopbal op de lat, maar de aanvaller werd teruggeflotem wegens buitenspel.

Ouderwets hommeles rond het uitvak in de Gelredome. Dat hebben de testosteron-supporters die als Bokito’s aan weerszijden van een plastic wand staan te bonken lang moeten missen. Niet echt wat ze in Den Haag verstaan onder geplaceerd een wedstrijd bekijken. #vitwil pic.twitter.com/uxqnLsiJTa — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 22, 2021

Vitesse kwam er maar niet aan te pas en moest na 36 minuten een tweede tegengoal incasseren. Che Nunnely werd vanuit het middenveld weggestuurd, omspeelde de uitkomende doelman Markus Schubert en rondde knap af: 0-2. Het team van Thomas Letsch leek wakker te zijn geschud en creëerde een paar kleine kansjes, maar de wankele defensie bleef tegelijkertijd voor hoofdbrekens zorgen. Een matige voorzet van Wriedt ging bijna in het doel omdat Schubert niet adequaat ingreep en een inzet van Dries Saddiki van afstand ging maar net naast.

Gboho en Frederiksen kwamen na rust in het veld voor Romaric Yapi en Toni Domgjoni en Vitesse kwam duidelijk beter voor de dag. De bal werd snel rondgespeeld en het doelgebied van Timon Wellenreuther, die zijn rentree onder de lat maakte, werd vaker opgezocht. Loïs Openda verzuimde oog in oog met Wellenreuther de 1-2 binnen te schieten en na 67 minuten spelen werd een treffer van Frederiksen op aangeven van Openda afgekeurd. De VAR constateerde buitenspel.

Bazoer kwam na 73 minuten ook binnen de lijnen, voor Oussama Tannane, maar de storm van Vitesse was op dat moment al wat gaan liggen. Wesley Spieringhs stond pas een minuut op het veld toen hij Willem II naar een 0-3 voorsprong kopte. Dat was ook de eindstand in Arnhem. Vitesse wacht na de ontmoeting met Anderlecht een uitwedstrijd tegen Ajax, terwijl het team van Grim een dag eerder thuis tegen PEC speelt.