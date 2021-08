Eerste rel rondom Radja Nainggolan al een feit na politiecontrole

Zondag, 22 augustus 2021 om 14:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:44

De eerste rel rondom Radja Nainggolan na zijn terugkeer in België is reeds een feit. De 33-jarige middenvelder van Royal Antwerp FC werd in de nacht van zaterdag op zondag rond de klok van vier uur door een politiepatrouille onderschept toen hij met zijn auto met hoge snelheid door Antwerpen scheurde, zo schrijven diverse Belgische media.

De politie onderwierp Nainggolan aan een ademtest, waarbij hij net boven de toegestane limiet bleek te zitten. Hij is nu zijn rijbewijs voor vijftien dagen kwijt. Het is niet de eerste inbreuk van Nainggolan op de verkeersreglementen. In 2018 werd de Belg, die zowel binnen als buiten het veld een flinke reputatie heeft opgebouwd, veroordeeld door de rechtbank van Sint-Niklaas omdat hij dronken achter het stuur zat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Saillant is dat Nainggolan, die transfervrij was na de ontbinding van zijn contract met Internazionale, eerder deze maand bij zijn presentatie bij Royal Antwerp sprak over zijn voorbeeldfunctie. “Bij een goed eerste gesprek met de trainer heeft hij zijn verwachtingen duidelijk gemaakt. Die gingen verder dan voetbal alleen. Ook op vlak van mentaliteit. Ik moet een voorbeeldfunctie uitoefenen voor de jongeren, want er wordt toch naar mij opgekeken op het veld.”

Nainggolan hoefde dit weekeinde overigens niet te spelen. De wedstrijd van Royal Antwerp tegen KRC Genk werd uitgesteld omwille van Antwerps verplichtingen in de Europa League. Donderdag moeten Nainggolan en consorten een 4-2 achterstand tegen Omonia Nicosia proberen goed te maken.