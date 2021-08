Boadu moet door bal op de paal vrezen voor Champions League met Monaco

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 22:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:58

AS Monaco moet alle zeilen bijzetten om zich dit seizoen te verzekeren van deelname aan de Champions League. De ploeg van Niko Kovac rekende in de vorige ronde over twee duels vrij eenvoudig af met Sparta Praag (0-2 en 3-1), maar had het dinsdagavond tegen Shakhtar Donetsk beduidend lastiger. De Monegasken domineerden wel in balbezit, maar konden daarmee niet voorkomen dat Shakhtar met een 0-1 zege huiswaarts keerde. Myron Boadu begon op de bank, kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen en schoot op de paal. Bij Shakhtar verscheen Lassina Traoré wél aan de aftrap.

Monaco draait tot op heden stroef in de Ligue 1 en wist in de eerste twee duels niet tot een zege te komen. Tegen Nantes bleef de ploeg steken op een 1-1 gelijkspel, terwijl vrijdag zelfs met 1-0 werd verloren van FC Lorient. Kovac kon tegen Shakhtar niet beschikken over doelman Alexander Nübel, die te kampen heeft met maagproblemen. In de voorhoede koos de Kroaat voor Kevin Volland en Wissam Ben Yedder, die de voorkeur kregen boven Boadu. De van AZ overgekomen aanvaller stond tegen Lorient nog aan te aftrap, toen hij na een klein uur spelen gewisseld werd.

???????????????? ?? De Braziliaan zet Shakhtar Donetsk meer dan terecht op voorsprong na een heerlijke dribbel. #UCL pic.twitter.com/n7MAcbOFxt — VTBL ? (@vtbl) August 17, 2021

In een levendige slotfase golfde het spel op en neer. De eerste grote kans van de wedstrijd werd na zeven minuten spelen genoteerd door Mykola Matviyenko, die werd bediend in het strafschopgebied en het probeerde met een schot in de linkerhoek. Radoslaw Majecki had er echter goed het zicht op en wist een vroege tegentreffer te voorkomen. Aan de andere kant was het amper een kwartier later wel raak. Pedrinho bleef met wat geluk op de been tussen een aantal spelers van Monaco, dribbelde het strafschopgebied in met een mooie solo en rondde beheerst af met een beheerst schot in de rechterhoek: 0-1.

Shakhtar liet het initiatief aan Monaco, zonder dat het verdedigend in de problemen kwam. De grootste mogelijkheid van Ben Yedder kon vrij eenvoudig onschadelijk worden gemaakt. De spits van de thuisploeg schoot na een knappe actie in de linkerbovenhoek, maar vond doelman Anatoliy Trubin op zijn weg. Ook op een schot van Aurélien Tchouaméni had de Oekraïense doelman een uitstekende redding in huis. De middenvelder van Monaco probeerde het met een schot van afstand, maar zag zijn poging ternauwernood uit de rechterhoek worden gehouden.

?????????? ?????????? ?????????? ???? ????????! De invaller was bijna de man bij AS Monaco, maar de doelman en de paal verpesten het feestje voor de Nederlander. #UCL pic.twitter.com/cmUj3xydDb — VTBL ? (@vtbl) August 17, 2021

In het tweede bedrijf veranderde het spelbeeld amper en was het Monaco dat voor de meeste dreiging zorgde. Ben Yedder schoot na een goede individuele actie op Trubin, waarna de goalie ook op een schot van Tchouaméni in twee instanties een antwoord had. Tussen die kansen door betrad Boadu het veld voor nieuwe aanvallende krachten, samen met Krépin Diatta. Boadu kreeg zelfs dé mogelijkheid om de gelijkmaker op het bord te zetten, maar was ongelukkig in de afronding. Na vanaf de linkerkant van het veld naar binnen getrokken te zijn vond hij in de korte hoek de paal.