Tonny Vilhena stuurt aan op vertrek bij Krasnodar na conflict tijdens training

Maandag, 16 augustus 2021 om 16:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:06

Het is nog maar de vraag of Tonny Vilhena lang in het shirt van FK Krasnodar te bewonderen zal zijn. De 26-jarige middenvelder, die in 2019 de overstap maakte van Feyenoord naar Rusland, is recent in conflict geraakt met ploeggenoot Vladimir Ilyin tijdens een training, zo weet Championnat. Voor Vilhena, die zondag ontbrak bij de wedstrijdselectie van Krasnodar, zou het conflict reden genoeg zijn om bij de clubleiding zijn vertrekwens kenbaar te maken.

Wat er zich exact heeft afgespeeld tijdens het bewuste moment is niet bekend, maar dat het hoog is opgelopen staat volgens bovengenoemde Russische nieuwssite vast. "Na het conflict met Ilyin heeft Vilhena aangegeven dat hij niet langer bereid is om te trainen en van plan is Krasnodar te verlaten", citeert Championnat uit monde van een bron dicht bij de club. "De Nederlander heeft bij de clubleiding aangedrongen op een transfer."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De berichtgeving over de situatie van Vilhena komt niet helemaal uit de lucht vallen, daar de middenvelder zondag al ontbrak in de wedstrijdselectie voor het thuisduel met Arsenal Tula (3-2 winst). Ilyin behoorde wel tot de spelersgroep en werd door trainer Viktor Goncharenko vijf minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht. Over de afwezigheid van Vilhena zei Goncharenko voorafgaand aan het duel dat er 'interne sancties' waren getroffen. Het is niet bekend om welke sancties het exact gaat en wat de Nederlander heeft misdaan.

Vilhena maakte in in 2019 voor negen miljoen euro de overstap van Feyenoord naar Krasnodar. In Rusland groeide hij al snel uit tot een van de smaakmakers en ook dit seizoen kende hij een goede start. De linkspoot tekende in de uitwedstrijd tegen FK Ural voor twee doelpunten, waarmee hij direct zijn gehele doelpuntentotaal van het vorige seizoen in competitieverband evenaarde. Ook in de daaropvolgende wedstrijden tegen FK Khimki en Zenit Sint-Petersburg speelde Vilhena de volledige wedstrijd. Krasnodar is in de Russische Premier League terug te vinden op de zesde plek met zes punten uit vier duels.

Vilhena, die eerder deze zomer door toenmalig bondscoach Frank de Boer uiteindelijk niet werd opgenomen in de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal, werd door Calciomercato al genoemd als mogelijke aanwinst van Internazionale. De Italiaanse kampioen zou Krasnodar een huurvoorstel hebben gedaan met een optie tot koop. Vilhena zou tevens op het lijstje staan van Atalanta en Fenerbahçe. Volgens Fanatik is er al contact geweest tussen trainer Vitor Pereira en Vilhena, die zijn Turkse vrienden al zou hebben verteld over de interesse van de Turkse topclub.