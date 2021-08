Valentijn Driessen: ‘Hij moet Erik ten Hag de waarheid zeggen en eisen stellen’

Maandag, 16 augustus 2021 om 06:36 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:47

Valentijn Driessen verlangt na twee officiële duels van Steven Berghuis in het tenue van Ajax naar ‘de échte Steven Berghuis’. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de Ajacied Berghuis niet de Feyenoorder Berghuis is. “Daarmee doet hij zichzelf en Ajax tekort”, benadrukt Driessen, die in zijn column erop wijst dat de aanvaller in zijn Feyenoord-tijd een opvliegende speler was die een bijrol niet kon verkroppen en tekeer ging op en buiten het veld als iets niet naar zijn zin ging.

In de optiek van Driessen is Berghuis in het tenue van Ajax ‘in weinig de grote meneer van Feyenoord’ en dat ligt niet aan zijn kwaliteiten. “Berghuis verloochent zijn persoonlijkheid, terwijl dat dwingende, aanwezige en egoïstische juist bij Ajax is vereist om het te maken. In de Johan Cruijff ArenA moet je niet wachten tot je iets krijgt, je moet het pakken.” Driessen kijkt hoofdschuddend toe hoe Berghuis zich verontschuldigt voor balverlies, ploeggenoten troost die een kans missen en blijft lachen ‘als Sébastien Haller en Ryan Gravenberch zijn puntgave assists dom verknallen’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Terwijl hij juist verschrikkelijk pissig moet zijn over de gang van zaken bij zijn nieuwe club.” In navolging van onder anderen Hans Kraay jr. en Rafael van der Vaart stoorde ook Driessen zich eraan dat niet Berghuis maar invaller Zakaria Labyad in de slotfase van het duel tussen Ajax en NEC (5-0) een vrije trap nam. Dat moet hij niet pikken, zo benadrukt de journalist. “Zelfs als je je als Berghuis zijnde na je komst nog moet laten gelden op het veld, mag je Labyad in een volle ArenA heus op een niet mis te verstane manier laten weten wat zijn plaats is. En dat is niet achter een vrije trap op twintig meter van het doel.”

“Als international, als meest in het oog springende aankoop, gezegend met een fabelachtige traptechniek, sta je als Berghuis altijd hoger in de pikorde dan Labyad.” Los van Dusan Tadic en Daley Blind hoort niemand hoger te staan in de hiërarchie, stelt Driessen. “Hij moet de trainerskamer instappen en trainer Erik ten Hag de waarheid zeggen. En eisen stellen zoals hij het in zijn Feyenoord-periode Giovanni van Bronckhorst, Jaap Stam en Dick Advocaat moeilijk heeft gemaakt. Daar drukte hij bij zijn trainers zelfs z’n stempel op de manier van voetballen.”

“De echte Berghuis moet snel opstaan nu het nog kan. Anders hoort hij niet bij Ajax thuis.” Driessen denkt dat het Berghuis zijn basisplaats kan gaan kosten als hij zich niet meer laat gelden. Zeker als Antony weer tot de beschikking van Ten Hag staat. “De Braziliaan is wel iemand die voor zichzelf opkomt en kwaliteiten heeft om het Berghuis lastig te maken.”