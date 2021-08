Soeverein Chelsea kent vlekkeloze start van Premier League-seizoen

Zaterdag, 14 augustus 2021 om 17:52 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:04

Chelsea is het nieuwe seizoen begonnen met een overtuigende overwinning. De Champions League-winnaar van het afgelopen seizoen klopte het Crystal Palace van Patrick Vieira zaterdagmiddag met 3-0, drie dagen na de overwinning op Villarreal in de strijd om de Europese Supercup. Tegelijkertijd boekte Leicester City een minimale overwinning op Wolverhampton Wanderers, terwijl Everton te sterk was voor Southampton.

Chelsea - Crystal Palace 3-0

Crystal Palace, met Jaïro Riedewald in de basis, werd al vroeg onder druk gezet door Chelsea, dat niet de beschikking had over de geblesseerde Hakim Ziyech. In de tiende minuut leidde het overwicht van de bezoekers tot de eerste kans, toen Christian Pulisic van dichtbij in de handen van doelman Guaita kopte. Chelsea kon nog niet beschikken over recordaankoop Romelu Lukaku, maar voetbalde wel gemakkelijk en kwam op voorsprong na 26 minuten. Marcos Alonso zorgde voor de 1-0 door een vrije trap op knappe wijze over de muur en in de rechterbovenhoek te mikken.

Lesje precisie van Marcos Alonso ?? De Spanjaard schiet zijn vrije trap perfect achter Guaita ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHECRY pic.twitter.com/R6vn1MJGwA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2021

Het dominante Chelsea maakte vijf minuten voor de rust de verdiende 2-0. Na een doorbraak via de rechterflank combineerden César Azpilicueta en Mason Mount, waarna Guaita een voorzet van Mount niet onder controle kreeg en Pulisic afrondde. Timo Werner liet even daarna een goede kans op de 3-0 liggen. Kort na de pauze stuitte Alonso op de keeper, maar Trevoh Chalobah zorgde met een snoeihard, diagonaal afstandsschot via de binnenkant van de paal voor de derde treffer tijdens zijn competitiedebuut voor Chelsea. The Blues bleven soeverein in het restant van de wedstrijd.

Everton - Southampton 3-1

Southampton had al sinds 1997 niet meer gewonnen op bezoek bij Everton, maar kwam halverwege de eerste helft wel op 0-1. Adam Armstrong brak de ban toen hij vrij opdook voor doelman Jordan Pickford en raak schoot in het dak van het doel. De kans ontstond doordat een onoplettende Michael Keane zich de bal liet ontfutselen door Che Adams. Iets meer dan een minuut na de pauze bracht Richarlison de stand in evenwicht. De Braziliaan kreeg de bal voor de voeten na een kopbal van Andros Townsend, doordat Southampton een corner niet kon uitverdedigen, en haalde direct uit. Everton legde daarna wat meer energie in de wedstrijd en kwam een kwartier voor tijd op 2-1 dankzij Abdoulaye Doucouré, die de bal in de bovenhoek vuurde. Dominic Calvert-Lewin bracht de marge terug naar twee goals met een snoekduik na een voorzet van Richarlison.

Leicester City - Wolverhampton Wanderers 1-0

Ki-Jana Hoever kreeg een basisplaats bij Wolverhampton, dat na een kwartier opgelucht ademhaalde toen een doelpunt van Jamie Vardy werd afgekeurd wegens buitenspel. Leicester zette in het eerste halfuur druk op Wolverhampton. Maar juist in de daaropvolgende fase, waarin Wolverhampton beter in de wedstrijd kwam en Adama Traoré een goede kans onbenut liet, sloeg Leicester toe. De opgestoomde rechtsback Ricardo Pereira vond Vardy, die bij de eerste paal afmaakte. Ondanks een grote één-op-één-kans voor Traoré hield Leicester de nul voor eigen publiek.

?????? ????????????, ???????? ?????????? ?????????? ?? De scherpe spits zorgt na een mooie actie van rechtsback Ricardo Pereira voor de 1-0 ?#ZiggoSport #PremierLeague #LEIWOL pic.twitter.com/dqGv1jpu9P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 14, 2021

Watford - Aston Villa 3-2

Met basisplaatsen voor Anwar El Ghazi en de teruggekeerde Ashley Young liep Aston Villa al vroeg in het duel tegen de eerste tik aan. Emmanuel Dennis zag na tien minuten spelen zijn eerste inzet nog gekeerd worden, maar was in de rebound wel trefzeker: 1-0. Op slag van rust zorgde diezelfde Dennis voor het voorbereidende werk bij de 2-0. De aanvaller gaf de bal aan de rechterkant van het veld mee aan Ismaïla Sarr, die met enig fortuin doel trof: 2-0. Ook in het tweede bedrijf werden de bezoekers geklopt in de omschakeling, toen Cucho Hernández vanaf de linkerkant naar binnen trok en met een prachtig schot de binnenkant van de rechterpaal vond: 3-0. Even daarvoor was El Ghazi naar de kant gehaald. Het slotakkoord van John McGinn volgde twintig minuten voor tijd, nadat hij gevonden werd door debutant Leon Bailey en de linkerbovenhoek vond: 3-1. Diep in de blessuretijd maakte Danny Ings er 3-2 van uit een penalty, die was verkregen na een overtreding van Adam Masina op Bertrand Traoré.

Burnley - Brighton & Hove Albion 1-2

Burnley trad aan met Erik Pieters op de bank; bij Brighton ontbrak Kjell Scherpen met een enkelblessure. De wedstrijd werd al in de tweede minuut opengebroken. Burnley kwam op voorsprong via James Tarkowski, die raak kopte na een corner van Ashley Westwood. Na achttien minuten was Jóhann Berg Gudmundsson dicht bij de 2-0, toen hij naar voren stoomde en zijn geplaatste inzet tegen de paal zag vliegen. Zodoende bleef Brighton in de wedstrijd en de bezoekers kantelden het duel uiteindelijk 180 graden. De jarige Neal Maupay maakte er 23 seconden na zijn invalbeurt 1-1 van, terwijl een andere invaller, Alexis Mac Allister, binnen twee minuten na zijn invalbeurt voor de 1-2 zorgde.