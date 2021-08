Erik ten Hag: ‘Ik durf niet te zeggen wanneer hij weer kan aansluiten’

Vrijdag, 13 augustus 2021 om 12:48 • Dominic Mostert

Erik ten Hag kan tijdens de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen beschikken over Maarten Stekelenburg, maar nog niet over Perr Schuurs. Ook Mohammed Kudus en Antony zijn niet inzetbaar, al keert laatstgenoemde vrijdag terug op de training na zijn deelname aan de Olympische Spelen met Brazilië. Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag tegen NEC bespreekt Ten Hag de inzetbaarheid van meerdere spelers.

Schuurs en Stekelenburg ontbraken vorige week zaterdag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. De verdediger hield een kuitblessure over aan de oefenwedstrijd tegen Leeds United en de doelman kampt al iets langer met fysieke klachten. Ajax moet verder Nicolás Tagliafico missen tegen NEC: de linksback is geschorst voor de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen, nadat hij een directe rode kaart ontving in het duel met PSV. "Stekelenburg is erbij morgen. Dat heb ik vorige week gezegd. Als hij fit is heeft hij een streepje voor en gaat hij dus beginnen", laat Ten Hag weten. Remko Pasveer verliest daarom zijn plek onder de lat, nadat hij een basisplaats kreeg tegen PSV.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Perr Schuurs is er morgen niet bij. Ik hoop dat hij volgende week weer kan aansluiten." Kudus herstelt van een enkelblessure en Ten Hag betracht geduld met zijn pupil. "Kudus, dat is heel teleurstellend. Hij maakte een heel goede indruk in de voorbereiding, maar moet nu al tweeënhalve week buiten de groep trainen. Ik durf niet te zeggen wanneer hij weer kan aansluiten. We hebben iedere keer hoop dat hij kan aansluiten en dan valt het toch weer tegen, dus we zullen rustig moeten afwachten hoe dat zich herstelt. Antony zal vanmiddag bij de training zijn, maar zit morgen niet bij de wedstrijdselectie."

Ajax likt de wonden na de 0-4 nederlaag tegen PSV. Voor Ten Hag bood de wedstrijd echter ook aanknopingspunten. "Er zitten veel facetten aan die 0-4. Die zijn inderdaad aan de orde geweest. Daar kunnen we ook ons voordeel uit halen. Zo zie ik dat en de spelersgroep ook. Maar laat één ding duidelijk zijn: het was hier de afgelopen dagen niet gezellig. Wij weten dat we topfit moeten zijn, fysiek en mentaal, om dit soort wedstrijden te spelen. Het gaat om heel kleine momenten die ervoor zorgen dat een wedstrijd een bepaalde richting op gaat. Die momenten waren zaterdag duidelijk niet voor ons. Als ik zie hoe mijn ploeg organisatorisch stond en voetbalde, hoef ik me daar geen zorgen om te maken. Ik denk dat wij de eerste helft echt geweldig speelden."