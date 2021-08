Marciano Vink noemt uitvallen Jahanbakhsh na twee fraaie treffers ‘typerend’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 20:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:36

Alireza Jahanbakhsh is donderdagavond op slag van rust in het duel in de voorronde van de Conference League tussen Feyenoord en FC Luzern geblesseerd uitgevallen. De spits had al twee doelpunten voor zijn rekening genomen, waardoor Feyenoord halverwege een 2-0 voorsprong genoot. Vijf minuten na zijn tweede treffer ging de Iraniër naar de grond, greep hij naar zijn lies en moest hij het duel staken. Robert Bozeník kwam vervolgens binnen de lijnen.

In de negende speelminuut opende Jahanbakhsh op aangeven van Luis Sinistierra de score in De Kuip. De spits ontsnapte aan de aandacht van de Zwitserse defensie en rondde oog in oog met doelman Vaso Vasic op koelbloedige wijze af. Het was zijn eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. Ook de tweede treffer was van grote schoonheid, daar hij zijn ploeg met een kanonskogel op 2-0 zette. In de 42ste minuut sloeg het noodlot toe en moest de uitblinker zich laten vervangen voor Bozeník. Op het oog kampt Jahanbakhsh met een liesblessure, al is het nog niet officieel bevestigd. Analist Marciano Vink noemt het uitvallen van de spits 'typerend'.

???? Eerste goal Jahanbakhsh in dienst van Feyenoord! #feyluz pic.twitter.com/bSdICdJA5Y — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2021

"Hopelijk valt de schade mee, maar de lies is altijd een beetje gevaarlijk", laat de analist weten in de rust weten voor de camera van ESPN. "Dit is ook wel weer een klein beetje tekenend. Kijk, hij is lang uit de roulatie geweest en komt dan terug. Dan speelt hij eindelijk een wedstrijd op het niveau dat je van hem verwacht. Met de snelheid en de energie die hij er dan inlegt gebeuren dit soort dingen nou eenmaal. Je kan er weinig aan doen", besluit Vink, die de aanvaller overigens 'een echte kwaliteitsspeler' noemt.

"Je zag dat hij heel veel moeite had met het tempo in de eerste wedstrijden die hij speelde. En dan had hij met name moeite met het gebrek aan verfijnde coördinatie. Hij struikelde vaak over de bal en zat er gewoon niet goed in. Dit is echt de eerste wedstrijd dat ik Jahanbakhsh gewoon negentig procent van de tijd alles goed doet. Bij die eerste goal gebruikte hij zijn snelheid fantastisch en rondde hij met de binnenkant goed af", aldus Vink.

"Hij heeft voldaan aan de verwachtingen, toch?" reageert ook Mario Been tijdens de pauze. "Vooral de tweede goal was echt super. Hij zit goed in de wedstrijd en trapt hem echt heerlijk binnen. Hij was ook zoekende, maar door middel van wedstrijden te spelen pakt hij die vorm. Feyenoord heeft natuurlijk ook weinig te vrezen van FC Luzern, maar dat is ook de verdienste van Feyenoord."