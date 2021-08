Tuchel licht ‘Van Gaaltje’ toe na gewonnen strafschoppenreeks in Super Cup

Donderdag, 12 augustus 2021 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme

Daags na de gewonnen Super Cup gaat het in Engeland niet alleen over de zege van Chelsea op Villarreal. Het meest besproken moment vond twee minuten voor het verstrijken van de verlenging plaats, toen Thomas Tuchel besloot om Kepa Arrizabalaga binnen de lijnen te brengen voor Edouard Mendy in aanloop naar de strafschoppen. Daarmee kopieerde de Duitse oefenmeester een foefje van Louis van Gaal, die tijdens het WK 2014 hetzelfde deed met Jasper Cillessen en Tim Krul.

Na een treffer van Hakim Ziyech, de gelijkmaker van Gerard Moreno en een doelpuntloze verlenging moesten strafschoppen woensdagavond de beslissing brengen bij het duel om de Super Cup tussen Chelsea en Villarreal. Een minuut voor het verstrijken van de verlenging bracht Tuchel zijn reservedoelman binnen de lijnen. "Het was geen spontane actie", licht de manager van Chelsea zijn keuze toe. "We hebben erover gesproken na de eerste bekerwedstrijd van de keepers tegen Barnsley. We hadden statistieken bij de hand en waren goed voorbereid."

Uiteindelijk trok Chelsea aan het langste eind in de strafschoppenreeks: zes om vijf benutte penalty's. De misser van Kai Havertz werd onschadelijk gemaakt door het falen van Aissa Mandi en Raúl Albiol namens de Spanjaarden. De lastminutewissel van Tuchel pakte daarmee uitstekend uit: Kepa pakte beide strafschoppen. "Kepa heeft het beste percentage in het redden van penalty's", vervolgt Tuchel. "De analyserende jongens en keeperscoaches lieten me de gegevens zien. We spraken met de spelers dat dit zou kunnen gebeuren als we in knock-outwedstrijden spelen. Het is fantastisch hoe Edouard het accepteerde."

Waar Cillessen in 2014 zichtbaar teleurgesteld en boos was om de wissel van Van Gaal, pakte Mendy het bij Chelsea een stuk sportiever op. De doelman wenste zijn collega succes en stapte met opgeheven hoofd van het veld. Ook toen routinier Albiol de beslissende strafschop miste namens Villarreal, was Mendy er als de kippen bij om Kepa te feliciteren. "Het zijn teamspelers. Edouard toont niet de trots om niet van het veld te stappen", besloot Tuchel. Chelsea trapt het nieuwe seizoen in de Premier League af met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace, wanneer Mendy de plek onder de lat weer zal innemen.