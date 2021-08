Spaanse bond schaart zich achter Real en Barcelona: ‘Dit is illegaal’

Woensdag, 11 augustus 2021 om 12:28 • Mart Oude Nijeweeme

Na Barcelona en Real Madrid heeft ook de Spaanse voetbalbond RFEF zich in een statement uitgelaten over de deal van LaLiga. De Spaanse voetbalcompetitie heeft een overeenkomst gesloten met investeringsfonds CVC Capital Partners, dat voor 2,7 miljard euro een minderheidsbelang van tien procent inneemt. Met name over de duur van de deal van vijftig jaar is veel te doen.

"We hebben slechts 48 uur gehad om alle documenten te analyseren en zijn tot de conclusie gekomen dat we ons moeten uitspreken", schrijft de RFEF in een statement. "Niet alleen om juridische redenen, maar ook om economische redenen: de rechten van de clubs worden de komende vijftig jaar zwaar belast in ruil voor een klein bedrag. We zijn op de hoogte van de verschillende klachten en opmerkingen van verschillende clubs uit de hoogste divisies. Wij hebben ons verzet kenbaar gemaakt middels een brief naar de LNFP."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De investering van 2,7 miljard euro van CVC Capital Partners komt voor negentig procent ten goede aan de clubs in LaLiga. De Spaanse competitie wil het geld gebruiken om wereldwijd door te groeien en om 'een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf' te worden. Het doel is om het gat met de Premier League te dichten. CVC nam eerder ook een belang in de Formule 1, terwijl gesprekken met de Serie A op niets uitliepen. "Uiteindelijk moeten we, als we de operatie analyseren met een perspectief van vijftig jaar, concluderen dat deze verder gaat dan commerciële en audiovisuele rechten. De bevoegdheden van de competitie worden hiermee beperkt en negatief beïnvloed."

De RFEF benadrukt dat clubs met onbeschikbare rechten vrij zijn om in zee te gaan. "Maar niet via een illegale overeenkomst waarmee iedereen verplicht wordt. We zien weinig rigoureuze en opportunistische pogingen om de grenzen van de wet te overschrijden om een ??verschrikkelijk en betreurenswaardig akkoord te bereiken voor de toekomst van het hele Spaanse voetbal. De RFEF waarschuwt dat de bijdrage aan het voetbal die voortkomt uit deze audiovisuele rechten in die vijftig jaar niet gaat verminderen."