Eriksen maakt indruk met warme boodschap aan Evie (9) voor hartoperatie

Maandag, 9 augustus 2021 om 22:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:32

Christian Eriksen heeft zich zondagavond van zijn beste kant laten zien. De Deense middenvelder heeft een persoonlijke boodschap gestuurd aan Evie Martin, een negenjarig meisje dat al lang kampt met hartproblemen, vorig jaar een hartstilstand kreeg en momenteel wacht op een pacemaker. De familie van Evie vroeg Eriksen om een steunbetuiging aan de vooravond van de plaatsing van een onderhuidse defibrillator.

De familie van Evie had het verzoek per brief ingediend bij Eriksen om een videoboodschap te sturen. Het jonge slachtoffer staat aan de vooravond van een zware hartoperatie, die vergelijkbaar is met de medische ingreep die Eriksen onderging. Eriksen kreeg na zijn hartstilstand in het EK-duel met Finland een ICD, een onderhuidse defibrillator die ingrijpt bij hartproblemen. Daags na het speciale verzoek komt Eriksen met een warme videoboodschap, waarvoor hij veel positieve reacties krijgt op sociale media. De video van middenvelder werd volgens de vader van het meisje, Nicola Martin, door zeker vijfhonderd mensen gedeeld, waardoor de boodschap uiteindelijk bij de familie en het meisje terechtkwam.

Evie ha 9 anni, ha subìto un arresto cardiaco, dovrà essere operata per inserire un pacemaker. Evie adora #Eriksen, #Eriksen le ha mandato un messaggio di incoraggiamento: “Tornerai alla tua vita normale molto presto. Come ho fatto io”. Christian #Eriksen è una bella persona. pic.twitter.com/YmXdqNZA1D — Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 9, 2021

“Hoi, Christian hier! Hartelijk dank voor je mooie brief die ik zojuist gelezen heb”, zegt Eriksen in de persoonlijke video. “Ik hoop dat het goed met je gaat en dat je klaar bent voor de operatie. Ik weet dat het nooit prettig is om in het ziekenhuis te liggen, maar de dokters weten wat ze doen en ze zullen je helpen. Ik ben ervan overtuigd dat je je normale leven spoedig weer zal kunnen oppakken. Het is mij ook gelukt, en ik weet zeker dat het met jou ook goedkomt. Ik wens je het allerbeste”, aldus Eriksen.

Op Facebook geeft de vader van Evie te kennen erg onder de indruk te zijn van het mooie gebaar van Eriksen. “Missie geslaagd! We zijn allemaal overweldigd door de hoeveelheid steunbetuigingen en reacties van onze familie, vrienden en volslagen vreemden! Het bericht werd bijna vijfhonderd keer gedeeld en bereikte een aardige man in Denemarken, Kasper genaamd, die hielp om dit bericht bij ons te krijgen. Wat een geweldige man ben je Christian Eriksen, heel erg bedankt voor het vervullen van Evie's wens. Vriendelijkheid is alles”, besluit Martin.