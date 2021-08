Gertjan Verbeek begint met pijnlijk verlies in Keuken Kampioen Divisie

Maandag, 9 augustus 2021 om 21:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:03

Almere City FC en Gertjan Verbeek zijn met een nederlaag aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen. De ambitieuze Flevolanders, waar Verbeek zijn officiële debuut maakte, verloren maandagavond van Jong AZ, waar Maarten Martens eveneens zijn vuurdoop op de bank beleefde. Een valse start zodoende voor Verbeek op het trainingscomplex van zijn voormalig werkgever AZ. MVV deed goede zaken door met minimaal verschil bij Jong FC Utrecht te winnen.

Jong AZ - Almere City FC 2-1

De eerste echte kans van de wedstrijd, na twintig minuten spelen, was meteen raak. Een inzet van Lance Duijvestijn, op aangeven van Thibaut Lesquoy, ging er via het been van Peer Koopmeiners in: 0-1. De combinaties bij het team van Verbeek waren bij vlagen goed, maar dat leverde niet meer goals op. In de extra tijd ontsnapte Jong AZ aan een dubbele achterstand. Maarten Pouwels kwam op fysieke kracht voorbij zijn tegenstander en legde af op Duijvestijn, die het leer vervolgens niet achter doelman Beau Reus kreeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de tweede helft waren Jong AZ en Almere City aan elkaar gewaagd. Een inzet van Iman Griffith ging naast en niet veel later ging een schot van Ilias Alhaft net over. Laatstgenoemde bleef daarna dreigend, maar tot tweemaal toe had hij het vizier niet op scherp staan. De goal viel een kwartier voor tijd wél aan de andere kant. Richonell Margaret tikte de 1-1 binnen na een snelle aanval. Zes minuten voor tijd werd het nog erger toen Yusuf Barasi de bal op aangeven van Fedde de Jong achter doelman Michael Woud kopte. Daar had het eerste elftal van de jongste profclub van Nederland niet van terug.

Almere City is zeker niet de enige beoogde titelkandidaat die meteen op de eerste speeldag punten laat liggen. Zo verloor De Graafschap met 0-3 van Roda JC Kerkrade en kwamen VVV-Venlo, NAC (2-2 tegen elkaar) en FC Volendam (2-2 tegen FC Eindhoven) niet verder dan een gelijkspel. ADO Den Haag won daarentegen met 2-0 van Jong Ajax.

Jong FC Utrecht - MVV 0-1

Ondanks een veldoverwicht en het feit dat Jong FC Utrecht de meeste kansen kreeg, keek de beloftenploeg uit de Domstad in de rust tegen een 0-1 achterstand aan. Orhan Dzepar had er flink wat hulp van doelman Fabian de Keijzer voor nodig, maar van afstand knalde hij de bezoekers wel op voorsprong.

De 541 toeschouwers in De Galgenwaard zagen hoe MVV na rust geen grote kans weggaf aan Jong FC Utrecht, maar zelf ook niet het duel in het slot kon gooien. De bezoekers gunde het team van Darije Kalezic in de slotfase ook nog eens de bal, waardoor het tot de laatste seconden spannend bleef. De treffer van Dzepar bleek uiteindelijk doorslaggevend.