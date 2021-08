Debuterende tiener voorkomt verlies van NAC Breda op eerste speeldag

Zondag, 8 augustus 2021 om 16:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:35

De topper tussen VVV-Venlo en NAC Breda in de Keuken Kampioen Divisie heeft zondag geen winnaar opgeleverd. De ploegen van Jos Luhukay en de debuterende Edwin de Graaf hielden elkaar, ternauwernood, in evenwicht: 2-2. De gelijkmaker van de Bredanaars viel in de negentigste minuut en kwam op naam van debutant Boris van Schuppen.

Een heerlijke aanval van NAC stond aan de basis van de openingstreffer in de tiende minuut. Pjotr Kestens stuurde Jethro Mashart weg met een prachtige bal achter het standbeen. De linksback gaf voor, waarna Ralf Seuntjens de bal kon binnenlopen: 0-1. Een tegenvaller voor VVV, dat enkele minuten later ook nog eens Sven Braken geblesseerd zag uitvallen.

Wat gebeurt hier nou?! ?? Part II Een bizarre eigen goal ?? ?? ESPN #?? #VVVNAC pic.twitter.com/WOxhjBfar7 — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2021

Na iets meer dan twintig minuten was VVV voor het eerst gevaarlijk en kwam men direct op 1-1. Een vrije trap, weggegeven door Odysseus Velanas, werd door Brian Koglin via de paal prachtig binnen geschoten. Na de gelijkmaker maakte het team van Luhukay een betere indruk, maar verder dan gekraakte schoten kwamen beide ploegen niet voor rust.

VVV kreeg na nog geen uur spelen de tweede treffer cadeau. Na een voorzet van Yahcuroo Roemer vanaf rechts richting de verste paal werkte Colin Rösler de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman: 2-1. Aaron Bastiaans had VVV tot tweemaal toe op 3-1 kunnen brengen, maar telkens lag Nick Olij in de weg.

Bij NAC kwam de ene na de andere debutant in het veld: Ayouba Kosiah, Vieiri Kotzebue (beiden zonder contract) en Van Schuppen. Laatstgenoemde, een negentienjarige Bredanaar, liet het duel in de slotminuut onbeslist eindigen. Na voorbereidend werk van Seuntjens schoot hij verwoestend raak: 2-2. Een dag die hij nooit meer zal vergeten. NAC speelt komende vrijdag in eigen huis tegen Telstar; VVV werkt dezelfde dag een uitduel met TOP Oss af.