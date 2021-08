Perez: ‘Ik heb het gevoel dat hij het spannend vindt om bij PSV te spelen’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 19:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:46

Joël Drommel heeft in zijn eerste weken bij PSV nog geen overtuigende indruk achtergelaten bij Kenneth Perez. De analist van ESPN werd zaterdagavond voor aanvang van de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV om zijn mening gevraagd en vindt dat de doelman een nerveuze indruk maakt. Drommel geniet tot op heden het vertrouwen van Roger Schmidt en houdt daarmee Yvon Mvogo op de bank, die afgelopen seizoen als eerste doelman gold bij de Eindhovenaren.

Drommel keepte tot nu toe alle drie de wedstrijden in de Champions League en lijkt de strijd onder de lat al gewonnen te hebben. "Ik denk dat Drommel tot de winterstop wel zal blijven staan", is Arnold Bruggink van mening. "Het is lastig om hem er nu uit te halen. Drommel heeft nog weinig te doen gehad, behalve die hoge bal tegen Midtjylland waar hij half onderdoor dook. Het grote verschil bij PSV is dat je met Drommel niet bang hoeft te zijn dat hij iets verkeerd doet met zijn voeten. Hij kiest nu nog voor zekerheid."

Over het voetballende aspect is Perez juist nog niet overtuigd geraakt. Drommel stond bij FC Twente bekend om het goede meevoetballen, mede doordat hij pas op latere leeftijd besloot om niet als veldspeler maar als keeper door te gaan. "Ik vind hem juist veel te wild als hij aan de bal is", aldus Perez. "Hij is een zeer goede voetballer, maar ik weet niet of hij net zoveel risico durft te nemen als Mvogo in de eerste wedstrijden. Het geeft mij het gevoel dat hij het spannend vindt om bij PSV keeper te zijn, daarom ramt hij hem gewoon naar voren. Daar zit ook iets tussen."

Mvogo kreeg afgelopen seizoen in de voorbereiding de nodige kritiek te verwerken bij PSV, toen hij in de ogen van veel analisten te veel risico in zijn spel legde in de opbouw. Dat moesten de Eindhovenaren destijds bekopen met een aantal tegentreffers, waaronder in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen en de uitwedstrijd tegen FC Groningen, toen hij Jorrit Hendrix van een slechte inspeelpass voorzag. Mvogo, die namens Zwitserland deelnam aan het Europees kampioenschap, moet het tot dusver doen met een rol als reservedoelman bij PSV.