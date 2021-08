Ajax met Timber op jacht naar zesde prijs op rij; Boscagli terug bij PSV

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 18:55 • Jeroen van Poppel

De opstellingen van Ajax en PSV voor de Johan Cruijff Schaal zijn bekend. Bij de Amsterdammers krijgt Jurriën Timber een basisplaats ten faveure van de licht geblesseerde Perr Schuurs, terwijl Olivier Boscagli bij de Eindhovenaren terugkeert van een schorsing. De wedstrijd begint om 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van Björn Kuipers, die afscheid neemt als scheidsrechter.

Ajax begint de Super Cup-wedstrijd met de debuterende Remko Pasveer in het doel. Maarten Stekelenburg is licht gehavend, maar zit wel op de bank. Ook Schuurs is door een kwetsuur afwezig en Erik ten Hag kiest voor Timber en Lisandro Martínez als centraal duo. Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico bezetten de backposities. Devyne Rensch is hersteld van een lichte blessure en zit op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Edson Álvarez na zijn avontuur op de Gold Cup alweer speelklaar is, kiest Ten Hag voor Blind op het middenveld. De routinier vormt het controlerende blok met Ryan Gravenberch, terwijl Davy Klaassen op tien speelt. Nieuwkomer Steven Berghuis bezet bij zijn officiële debuut de rechtsbuitenpositie, ook omdat Antony in Tokio is in het kader van de Olympische Spelen, waar hij zondag goud haalde met Brazilië. Sébastien Haller staat in de spits, terwijl Dusan Tadic op de linkerflank te vinden is.

Roger Schmidt hoefde aan de zijde van PSV minder te passen en meten. De Eindhovenaren beschikken over een zo goed als fitte selectie. Ten opzichte van de wedstrijd tegen FC Midtjylland (3-0 winst) komt Boscagli in het elftal in plaats van Armando Obispo. Verder wijzigt er niets, waardoor doelman Joël Drommel opnieuw de voorkeur krijgt boven Yvon Mvogo. Philipp Mwene en Philipp Max spelen rechts- en linksachter, terwijl André Ramalho centraal achterin met Boscagli speelt. Jordan Teze moet het daardoor opnieuw doen met een reserveplek.

Op het middenveld houdt Schmidt vertrouwen in het controlerende blok bestaande uit Ibrahim Sangaré en Marco van Ginkel, terwijl Mario Götze de aanvallende middenvelder is. Aanwinst Davy Pröpper zal het daardoor vermoedelijk opnieuw moeten doen met een invalbeurt. Ook voorin blijft PSV ongewijzigd met Noni Madueke, Eran Zahavi en Cody Gakpo.

Ajax kan vandaag als eerste club zes prijzen op rij veroveren in Nederland, zonder tussenkomst van een andere club. De Amsterdammers wonnen in 2019 de TOTO KNVB Beker, de Eredivisie en de Johan Cruijff Schaal. Een jaar later werden er door corona geen prijzen verdeeld en afgelopen seizoen pakte Ajax opnieuw de dubbel. Daarmee zou de Johan Cruijff Schaal de zesde opeenvolgende prijs zijn, waarmee Ajax het record van PSV (drie keer de beker plus twee keer kampioen) van tussen 1988 en 1990 verbetert.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Blind; Berghuis, Haller, Tadic

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Götze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Gakpo