Björn Kuipers zwaait vandaag af: ‘De grootste teleurstelling uit mijn carrière'

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 11:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:19

Björn Kuipers fluit zaterdagavond, wanneer Ajax en PSV om de Johan Cruijff Schaal strijden, de laatste wedstrijd uit zijn carrière. De KNVB en de 48-jarige leidsman blikken samen in een video aan de hand van veertien foto's terug op zijn loopbaan, waarbij hij onder meer zijn debuut, hoogtepunten en ook een enkel dieptepunt bespreekt. Het WK van 2014 blijft een enigszins zwarte bladzijde in zijn bijna twintigjarige loopbaan als toparbiter.

“Het WK van 2014 is de grootste teleurstelling uit mijn carrière”, stelt Kuipers onomwonden vast. “Dat mag ik eigenlijk nu niet meer zeggen als je kijkt naar wat we nadien allemaal hebben meegemaakt en als je daarop terugblikt. Het was een supergave periode, maar het wereldkampioenschap als ik daaraan terugdenk . . . “ Kuipers floot voor zijn eigen gevoel een perfect toernooi. “We deden de wedstrijd Italië - Engeland, daar begonnen we mee. Die ging heel erg goed. Toen kregen we Frankrijk - Zwitserland. Die ging eigenlijk ook heel erg goed. En toen kregen we de achtste finale, opnieuw in het Maracaná. Dat was Colombia tegen Uruguay. Een Zuid-Amerikaanse clash. Vol spanning. Die verliep ook heel erg goed.”

“Dat waren drie topwedstrijden die we goed hadden gefloten en we waren eigenlijk op weg naar misschien wel de eindstrijd, de finale van een wereldkampioenschap. Maar er was nog een team op weg naar de finale en dat was het team van Louis van Gaal”, blikt Kuipers met een glimlach terug. De scheidsrechter looft de manier waarop de bondscoach, die inmiddels aan zijn derde periode bij Oranje bezig is, van ‘een team een echt team wist te maken’. “Ze haalden uiteindelijk de halve finale tegen Argentinië en daardoor kregen wij een mededeling van Massimo Busacca, het hoofd scheidsrechterszaken van de FIFA. Hij zei: ‘Björn, I’m very sorry, but we have to send you home. But it’s not the FIFA who is sending you home, it’s Louis van Gaal and his team who is sending you home’.”

“Dat was voor mij een heel vervelend moment. Aan de andere kant, ik vond het supergaaf dat Oranje op weg was naar de finale. Maar wat het zo zuur maakte, is dat we uiteindelijk allebei niet de finale hebben bereikt.” Kuipers erkent dat hij na het WK in Brazilië een punt achter zijn loopbaan wilde zetten. “Ik dacht: Het is mooi geweest. Ik was echt teleurgesteld dat we zo dicht bij een WK-finale waren en ik dacht ook dat deze nooit meer zo dichtbij zou komen. Dat was een beetje mijn gevoel. Maar uiteindelijk hebben we doorgezet en zijn we uiteindelijk ook nog op het WK van 2018 terechtgekomen.”

Kuipers omschrijft het WK in Rusland als ‘een succesvol toernooi’. “Vanaf het begin tot het eind gebleven, tot aan de finale. Daarin was ik vierde man. Ik heb vier wedstrijden gefloten en eigenlijk in iedere ronde meegedaan. Twee groepswedstrijden, achtste finale, kwartfinale en in de halve finale en de finale was ik de vierde man.” Na het mislopen van een ogenschijnlijke aanstelling voor de finale van het WK van 2014 wilde Kuipers nog heel graag een finale van een landentoernooi fluiten. Dat werd uiteindelijk de finale van het EK deze zomer, Italië - Engeland. “Op Wembley, het heilige gras, twee toplanden. Mijn vader op de tribune, mijn vrouw, mijn kinderen. Dat maakte het voor mij echt een droom om deze wedstrijd te mogen leiden.”

Kuipers kijkt uit naar zijn laatste kunstje, de strijd om de Johan Cruijff Schaal. “Die hebben we eerder gefloten, we hebben ook vier bekerfinales mogen leiden. Misschien had ik wel meteen na het EK moeten stoppen, maar ik wilde heel graag afscheid nemen in Nederland. Afscheid nemen in Nederland in een stadion met publiek. En niet zoals de afgelopen anderhalf jaar. Wat is er dan nog mooier en beter dan een wedstrijd tussen Ajax en PSV?” De scheidsrechter heeft mensen uitgenodigd die voor hem veel hebben betekend in zijn loopbaan als scheidsrechter. “Na afloop zullen we een hapje en een drankje doen en het glas heffen op bijna twintig jaar in de top te hebben mogen fluiten.”