Clubs zeer teleurgesteld met kabinetsbesluit over stadions: ‘Voor de bühne’

Maandag, 2 augustus 2021 om 16:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:30

De stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie mogen tot september slechts voor twee derde gevuld worden. Dat maakte demissionair ministerpresident Mark Rutte maandag bekend op de persconferentie. Het besluit leidt tot grote teleurstelling bij de clubs en de KNVB, die hadden gehoopt op volle stadions vanaf 13 augustus.

Aanvankelijk maakte het demissionair kabinet bekend dat de stadions volledig gevuld zouden mogen worden bij aanvang van het nieuwe seizoen. Na de oplopende coronacijfers werden tot 13 augustus nieuwe maatregelen ingevoerd, waardoor de stadions slechts voor 67 procent gevuld mogen worden. Het kabinet besloot maandag om die maatregel te verlengen tot september.

"Dit is opnieuw een zware teleurstelling voor iedereen in het voetbal", schrijven de KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. "Wij doen er alles aan in onze macht om risico’s tot een minimum te beperken. Onze strikte protocollen en het Testen voor Toegang in het voetbal zijn zeer effectief om de gezondheid en veiligheid van ons publiek te waarborgen. Deze beperkende maatregel is dan ook puur voor de bühne. We gaan immers al door de anderhalve meter heen bij een twee derde bezettingsgraad."

De clubs en de voetbalbond hopen in ieder geval vanaf september weer met volle stadions te kunnen spelen. "In september heeft iedereen de mogelijkheid gehad om zijn tweede vaccinatieprik te krijgen. De besmettingen nemen snel af en de ziekenhuisopnames stabiliseren. Het ligt in de lijn der verwachting dat we dan weer kunnen opschalen naar honderd procent publiek in de stadions. Dit zullen we ook kenbaar maken richting het kabinet in gesprekken die wij de komende weken voeren."