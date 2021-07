Kuipers kreeg groot compliment van Infantino: 'You've changed football'

Donderdag, 29 juli 2021 om 09:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:50

Björn Kuipers kan terugkijken op een zeer geslaagde en rijke loopbaan als scheidsrechter. De toparbiter, die donderdagochtend zijn definitieve afscheid aankondigde, floot in totaal vijf finales van grote landen- en clubtoernooien. In een interview op de website van de KNVB kijkt Kuipers terug op enkele onvergetelijke momenten uit zijn carrière. Zo werd hij in het voorjaar van 2018 verrast door een belletje van scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina van de UEFA. Hij kreeg in dat gesprek te horen dat hij was aangesteld voor de Europa League-finale tussen Atlético Madrid en Olympique Marseille.

"'Are you ready for another match?', vroeg hij terwijl ik mij tijdens mijn vakantie al aan het voorbereiden was op het WK", brengt Kuipers het contact met Collina uit 2018 in herinnering. "Ik was stomverbaasd dat hij me vroeg, omdat ik vijf jaar eerder (Chelsea-Benfica in 2013, red.) ook al de Europa League-finale had gefloten. In principe krijg je zo’n wedstrijd niet twee keer. Ze wilden a pair of safe hands voor dit duel. En daarvoor kwamen ze bij mij uit. Dat ze een uitzondering maakten, vond ik een enorm compliment."

Kuipers ontving na de EK-finale tussen Engeland en Italië ook mooie woorden van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "'Number one referee, you’ve changed football, zei hij tegen mij", vervolgt de Nederlandse scheidsrechter zijn terugblik. "Hij doelde daarbij op de beslissing drie jaar geleden om de VAR-proefwedstrijd tussen Italië en Frankrijk volledig online te doen, dus met directe communicatie tussen de video-arbiter en de scheidsrechter. Dat was in eerste instantie niet het plan van de FIFA. Maar omdat ik zei dat wij er als KNVB wél klaar voor waren, hebben ze dit veranderd", zo legt Kuipers uit.

Voor Kuipers was de finale van het EK op Wembley van vorige maand dus zijn laatste kunstje als internationaal scheidsrechter. "Het was natuurlijk een fantastische ambiance en een uniek duel, maar ik ben ook heel blij dat we het er goed vanaf hebben gebracht. Het was een waardig internationaal afscheid van mij als scheidsrechter", aldus de toparbiter, die niet alleen maar hoogtepunten beleefde tijdens zijn loopbaan. "Op het WK van 2014 moesten we naar huis, omdat Nederland bij de laatste vier kwam. Uiteindelijk stonden zowel Oranje als wij niet op het veld tijdens de finale. Dat was een enorme domper."