Manchester United en Real Madrid naderen akkoord van 50 miljoen euro

Zondag, 25 juli 2021 om 20:59 • Chris Meijer • Laatste update: 21:58

Er zit schot in de onderhandelingen tussen Real Madrid en Manchester United over Raphaël Varane, zo melden onder meer Goal, Le Parisien en RMC Sport. Beide partijen naderen een akkoord over een transfersom van circa vijftig miljoen euro. Varane zou zelf al een akkoord hebben met Manchester United en wil naar verluidt dolgraag de overstap naar de Premier League maken.

De naam van Varane wordt de afgelopen weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Manchester United. De 28-jarige centrumverdediger heeft bij Real Madrid nog een contract tot medio 2022 en heeft alle aanbiedingen om die verbintenis te verlengen naast zich neergelegd. Manchester United wil profiteren van die situatie, terwijl Varane zelf graag de overstap naar Engeland zou willen maken. Sky Sports meldde onlangs al dat Varane toestemming had gekregen om te onderhandelen met Manchester United.

Verschillende internationale media melden dat er reeds sprake is van een persoonlijk akkoord tussen Varane en Manchester United. Nu naderen the Red Devils ook een akkoord met Real Madrid, nadat er aanvankelijk nog sprake was van een groot verschil tussen vraag en aanbod. Manchester United wilde profiteren van het nog maar een jaar doorlopende contract van Varane in de Franse hoofdstad. Tegelijkertijd werd ook Paris Saint-Germain genoemd als gegadigde, maar het heeft er alle schijn van dat de Frans international de overstap naar Engeland gaat maken.

De verstandhouding tussen Manchester United en Real Madrid is volgens Goal uitstekend, waardoor beide partijen het onnodig achten om een ‘schaakspel te spelen’. De transfersom valt vermoedelijk uit tussen de 45 en 55 miljoen euro, al wordt er door andere media gesproken van een transfersom van 50 miljoen euro. Varane was zondagavond niet van de partij bij de oefenwedstrijd van Real Madrid tegen Rangers, die door de Koninklijke met 2-1 verloren werd. Na Jadon Sancho is de verdediger de tweede grote zomerse aankioop van Manchester United.