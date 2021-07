‘Ajax is mijn club en ik zit lekker in mijn vel, ik zal niet snel vertrekken'

Zaterdag, 24 juli 2021 om 06:49 • Laatste update: 08:04

Noussair Mazraoui heeft een ongelukkig seizoen achter de rug, daar hij door twee verschillende blessures de nodige wedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan. De 23-jarige rechtsback annex defensieve middenvelder is vastberaden om zich daar komend jaar voor te revancheren. “Dit moet absoluut mijn seizoen worden. Ik verheug me erop en ben supergemotiveerd”, geeft Mazraoui te kennen in een interview met De Telegraaf.

“Ik heb door pech te veel blessures gehad. Nu mag ik het geluk wel eens aan mijn zijde hebben, vind ik”, stelt de Marokkaans international. Hij stond vorig seizoen ruim twee maanden aan de kant met een oogblessure. “Ik kreeg een bal op mijn oog en die zorgde voor wat schade in de vorm van bloedpropjes. Door de druk zou er aan mijn netvlies kunnen worden getrokken. Het bloed moest uit mijn oog, voordat ik verder mocht. Nu is het risicoloos.”

“De vakantie kwam niet heel top uit, omdat ik net weer fit was, maar nog niet wedstrijdfit. Deze voorbereiding heb ik de laatste stap kunnen zetten. Ik voel me goed, heb geen fysieke problemen meer en wil dat zo houden”, gaat Mazraoui verder. Het contract van de rechtsback in Amsterdam loopt nog door tot medio 2022 en De Telegraaf schrijft dat pogingen om die verbintenis open te breken geen resultaat hebben opgeleverd.

“De status...? Dat we nog steeds in gesprek zijn en moeten kijken wat eruit rolt”, reageert Mazraoui, wiens plek op de rechtsbackpositie in het voorbije seizoen werd overgenomen door Devyne Rensch. “Ajax is mijn club. Ik speel hier voor het zestiende seizoen en zit lekker in mijn vel, dus ik zal niet heel snel vertrekken. Het doel is een goed jaar zonder blessures te draaien. De onderhandelingen met Ajax laat ik aan mijn zaakwaarnemer over en ik hoop dat we eruit komen.”