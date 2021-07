Van der Gijp: ‘Slot kan met die twee niet de competitie in, dat weet hij ook’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 22:27 • Rian Rosendaal

René van der Gijp maakt zich zorgen over Feyenoord na de povere prestatie van donderdagavond in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van Arne Slot kwam in Kosovo niet tot scoren tegen FC Drita (0-0) en volgens de analist ligt daar het grootste probleem van de Rotterdammers. Van der Gijp denkt dat Slot absoluut nog zaken moet gaan doen op de transfermarkt in aanvallend opzicht.

"Hoe je het ook wendt of keert, het is een hartstikke lieve jongen die Slot. Maar die kan natuurlijk niet met Robert Bozenik en Naoufal Bannis de competitie in, dat weet hij zelf ook wel", oordeelt Van der Gijp vrijdagavond in De Oranjezomer. "Die hoopt natuurlijk dat er nog wat gebeurt in die voorhoede en misschien nog wel wat in die achterhoede, weet je wel." Tafelgenoot Johan Derksen is het roerend eens met de analyse van Van der Gijp over Bozenik en Bannis. "Nee, die twee die scoren niet, dus dan win je nooit."

"Je hebt in principe maar een speler die iets kan creëren en dat is Luis Sinisterra, dat is echt de enige", gaat Van der Gijp verder met zijn analyse over de huidige voorhoede van Feyenoord. "En Bryan Linssen die doet zijn best, maar dat is geen rechtsbuiten." Slot kwam na het teleurstellende gelijkspel tegen FC Drita tot de conclusie dat zijn selectie kort voor de start van het nieuwe seizoen 'nog lang niet op orde is'.

Slot zag in Kosovo dat Sinisterra als linksbuiten een centrale rol speelde in de aanvalsplannen van Feyenoord, al leverde dat geen doelpunten op. "Hem hebben we veel proberen te zoeken. Ook omdat vanuit de rechterkant Bryan (Linssen, red.) het op een hele andere manier invult. Het is natuurlijk geen rechtsbuiten, maar voor dit moment vind ik hem de beste optie. Nu zijn we dan erg afhankelijk van de linkerkant om ergens te komen", zo klonk het in gesprek met ESPN.