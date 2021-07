Slot verklaart pijnpunt door ‘het feit dat de selectie nog lang niet op orde is’

Vrijdag, 23 juli 2021 om 07:15 • Chris Meijer

Feyenoord begon donderdagavond met een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen FC Drita aan de Conference League. Arne Slot komt in gesprek met ESPN tot de conclusie dat zijn ploeg te weinig spelers met creativiteit in de kleine ruimte bezit. De nieuwe trainer van Feyenoord voorspelt tegelijkertijd dat het ook in de return over een week in De Kuip lastig gaat worden om tot kansen te komen.

“We hebben negentig minuten lang de bal gehad en daarmee hebben we amper kansen weten te creëren. Dat is ook niet zo heel ingewikkeld te verklaren doordat we gewoon heel weinig spelers hebben die in een kleine ruimte veel creativiteit hebben, die een man kunnen uitspelen en een snelle combinatie kunnen opzetten. Dat is ook weer te verklaren door het feit dat onze selectie nog lang niet op orde is”, geeft Slot te kennen. Hij geeft toe dat het optreden van zijn ploeg in Kosovo tegenviel.

“Je hoopt altijd een betere wedstrijd te zien. In het begin kregen we een mooie kans en dan zeg je als trainer: 'Als die erin gaat, krijgen we misschien meer ruimte'. Als de wedstrijd dan zo verloopt, dat de tegenstander het veld zo klein maakt, dan heb je spelers met creativiteit nodig”, benadrukt Slot. “Dat hebben we op links heel veel geprobeerd met Sinisterra. Hem hebben we veel proberen te zoeken. Ook omdat vanuit de rechterkant Bryan het op een hele andere manier invult. Het is natuurlijk geen rechtsbuiten, maar voor dit moment vind ik hem de beste optie. Nu zijn we dan erg afhankelijk van de linkerkant om ergens te komen.”

“Het was niet leuk om naar te kijken. Ik vind niet dat je het de spits (Naoufal Bannis, red.) vandaag kan aanrekenen. Hoeveel ballen hebben de spitsen gehad? Vandaag vond ik het grote probleem dat we er aan de zijkanten niet doorkwamen. Het moest vandaag via de zijkant omdat het midden compleet dicht zat”, analyseert Slot. “Ik hoop dat we thuis in De Kuip weer wat kunnen creëren, maar ik denk niet dat het tientallen kansen gaan worden. Dat durf ik helaas nu al te voorspellen.”

Guus Til spreekt tegenover ESPN van ‘een hele moeilijke avond’. “We speelden vanaf minuut 1 op hun helft. We kwamen er alleen niet doorheen. Bij dit soort potjes zie je vaak dat wanneer je vroeg de 1-0 maakt, het allemaal wat makkelijker gaat. Als die goal dan uitblijft krijgen zij ook hoop. Dan moet je die spaarzame kansjes afmaken, net zoals mijn kans in de tweede helft. Als je die niet maakt wordt het erg lastig”, stelt Til. Hij komt tot de conclusie dat het voor Feyenoord vaak te lang duurde om de bal op de flanken te krijgen.

“Waar dat aan ligt? Ik denk dat het een kwestie van doen is. Dat je weet: 'Ik krijg de bal en die moet zo snel mogelijk naar de flanken'. Zo heb ik het beleefd”, analyseert de middenvelder, die in de tweede helft een grote kans onbenut liet. “We gaan de beelden bekijken en kijken of dat ook echt zo is. Dan hoop ik dat we volgende week kunnen gaan winnen. Het ligt allemaal zo dichtbij elkaar, ook met die bal op de paal in de laatste minuten. Het is ook geen ramp, Europees is altijd over twee wedstrijden. Daar moet je het ook op beoordelen, vind ik.”