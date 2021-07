Huntelaar probeert Babel op te beuren: ‘4-0 en je bent doorrrrrrrr.. ’

Donderdag, 22 juli 2021 om 14:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:15

In navolging van Fernando Muslera trekt Ryan Babel het boetekleed aan na de pijnlijke 5-1 nederlaag van Galatasaray tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League. De vleugelaanvaller krijgt al snel bemoedigende berichten op zijn post op Instagram. Klaas-Jan Huntelaar laat ook een reactie achter donderdag, al is het wel een kwinkslag van de momenteel clubloze spits, die bij Ajax en Oranje samenspeelde met Babel.

"Dat was een slecht optreden van onze ploeg, daar zijn ook geen excuses voor", zo opent de schuldbewuste Babel donderdag op Instagram. "Maar we weten hoe het gaat in de voetballerij. We kunnen alleen maar ons hoofd omhooghouden en ervoor zorgen dat we er volgende week staan." Er volgt al snel een luchtige reactie van Huntelaar: "4-0 en je bent doorrrrrrrr.. ", schrijft de 37-jarige aanvaller. Dat klopt overigens niet helemaal, omdat met ingang van dit seizoen uitdoelpunten niet dubbel tellen. Mochten de Turken inderdaad met 4-0 zegevieren, dan volgt een verlenging.

Nigel de Jong hoopt dat Babel de forse nederlaag van woensdagavond in Eindhoven snel achter zich kan laten. "Niets is onmogelijk in het voetbal." Voor Galatasaray wacht volgende week woensdag dus een flinke klus om alsnog de derde voorronde in de Champions League te bereiken. Mocht PSV alsnog worden uitgeschakeld, dan volgt een ontmoeting met Celtic of FC Midtjylland. Beide ploegen hielden elkaar woensdagavond in evenwicht in Glasgow: 1-1.

De reacties van Nigel de Jong en Klaas-Jan Huntelaar op het bericht van Ryan Babel op Instagram.