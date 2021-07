Arne Slot kiest tijdelijke opvolger van Steven Berghuis als aanvoerder

Woensdag, 21 juli 2021 om 19:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:43

Leroy Fer is donderdag de aanvoerder van Feyenoord in de wedstrijd tegen FC Drita in de tweede kwalificatieronde van de Conference League. De 31-jarige middenvelder, tijdens de voorbereiding ook uitgetest in het centrum van de verdediging, neemt de aanvoerdersband over van de naar Ajax vertrokken Steven Berghuis. Hij draagt de band 'in elk geval tot de selectie helemaal rond is en de nieuwe hiërarchie bepaald is', zo meldt RTV Rijnmond.

Fer droeg vorig seizoen onder Dick Advocaat al eens de aanvoerdersband bij Feyenoord. Hij was tweede captain en droeg de band bijvoorbeeld nadat Berghuis in de verloren bekerwedstrijd tegen sc Heerenveen (4-3) met een rode kaart van het veld was gestuurd. In zijn eerste dienstverband bij Feyenoord droeg hij, met name in het seizoen 2010/11, al regelmatig de aanvoerdersband. Jens Toornstra, vorig seizoen derde captain, is nu tweede aanvoerder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik houd de hiërarchie zoals die was voorlopig namelijk in stand", zei Slot woensdagavond op de persconferentie vanuit Kosovo. Het staat nog niet vast dat Fer aan de start van het Eredivisie-seizoen nog steeds de aanvoerder is, gaf hij aan. "Pas kort voor onze eerste Eredivisie-wedstrijd, als de selectie hopelijk helemaal rond is, kies ik mijn eerste aanvoerder."

Feyenoord traint woensdagavond in het Fadil Vokrri Stadion, waar het donderdag om 21.00 uur aantreedt tegen de nummer twee van het afgelopen seizoen in Kosovo. Volgens RTV Rijnmond is de enige vraag over de opstelling of Róbert Bozeník of Naoufal Bannis de voorkeur krijgt in de spitspositie. Slot wilde daar tijdens de persconferentie nog niets over kwijt. Volgende week donderdag wacht de return in De Kuip.

Luis Sinisterra is fit genoeg om te spelen. De aanvaller moest zaterdag nog met begeleiding van het veld in de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen (2-1), maar zijn blessure valt mee. "Maandag trainde hij alweer volop mee, dus dat ziet er goed uit", zei Slot, die de jonge talenten Antoni Milambo en Lennard Hartjes meenam naar Kosovo. "Dat betekent dat zij eventueel ook minuten kunnen maken morgenavond. Als het zover komt, is dat zo omdat ik denk dat zij iets kunnen betekenen in de wedstrijd. Ik geef ze geen minuten puur omdat ze jong zijn."