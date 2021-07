Ajax troeft Feyenoord en Turkse topclubs af in strijd om nieuwe doelman

Zondag, 18 juli 2021 om 18:19 • Laatste update: 18:25

Ajax heeft een opvolger gevonden voor Roy Steur. De naar Bayer Leverkusen vertrokken doelman wordt vervangen door Mert Alegoz, die overkomt van Sparta Rotterdam. Ajax troeft daarmee onder andere Feyenoord, Galatasaray en Fenerbahçe af, die eveneens in de race waren om de handtekening van de pas zestienjarige goalie, meldt Ajax Showtime. Alegoz stroomt bij Ajax in het Onder-17 elftal in.

Ajax was sinds het vertrek van Steur op zoek naar een nieuwe doelman en heeft die in de persoon van Alegoz gevonden. Alegoz verdedigde afgelopen seizoen het doel van Sparta Onder-16 en komt bij de Amsterdammers in de Onder-17 terecht. Ajax heeft de komst van de jonge doelman nog niet bekendgemaakt, terwijl Alegoz zelf zijn Linkedin-profiel wel heeft gewijzigd. Ook heeft hij onder met het bericht over de contractverlenging van Dusan Tadic bij Ajax onlangs geliket.

Alegoz had eveneens de mogelijkheid om naar Feyenoord, Galatasaray of Fenerbahçe te gaan, maar gaf de voorkeur aan een overgang naar Ajax. Het is niet voor het eerst deze jaargang dat Ajax aan het langste eind trekt als het om het inlijven van een jeugdspeler gaat. In mei van dit jaar werd bekend dat Kayden Wolff, die eveneens werd begeerd door Feyenoord, naar Ajax komt. Anderzijds was PSV Ajax te slim af in de strijd om Yiandro Raap. De centrale verdediger werd door de Eindhovenaren overgenomen van Feyenoord.

De van Sparta overgenomen Alegoz moet bij het gat opvullen dat Steur eerder deze maand achterliet. Steur werd door Bayer Leverkusen weggeplukt bij Ajax Onder-17. De zestienjarige doelman zou komend seizoen actief zijn voor de jeugdselectie van de Amsterdammers, maar verkiest een Duits avontuur boven een langer verblijf bij Ajax. De nieuwe werkgever van Steur betaalt slechts een opleidingsvergoeding. De talentvolle doelman kwam de afgelopen zeven seizoenen al uit voor Ajax, nadat hij in de zomer van 2015 weggehaald werd bij RKAV Volendam.