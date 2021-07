Mexico komt valse start op Gold Cup te boven dankzij Funes Mori

Donderdag, 15 juli 2021 om 07:00 • Yanick Vos • Laatste update: 11:16

Mexico heeft vannacht goede zaken gedaan in de groepsfase van de Gold Cup. Nadat de titelverdediger een valse start kende tegen Trinidad & Tobago (0-0) werd in Dallas afgerekend met Guatemala: 0-3. Met twee doelpunten speelde de geboren Argentijn Rogelio Funes Mori, die in het verleden zelfs nog een interland speelde voor Argentinië, een belangrijke rol voor zijn ploeg. Het andere doelpunt kwam op naam van Orbelin Pineda.

Mexico moest het stellen zonder Hirving Lozano, die inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen nadat hij in de eerste groepswedstrijd hard in botsing kwam met Trinidad & Tobago-keeper Marvin Phillip. Het team van bondscoach Gerardo Martino was in Dallas de bovenliggende partij tegen Guatemala en het was dan ook wachten op de 0-1. De openingstreffer liet een klein halfuur op zich wachten en kwam op naam van Funes Mori. Na een diepe bal controleerde de Monterrey-spits de bal in het strafschopgebied. Hij kapte naar binnen en schoot via de binnenkant van de paal raak in de verre hoek.

Recibes, controlas, perfilas, disparas ¡Y ADENTRO! ??? Rogelio Funes Mori, de @miseleccionmx ????, lo hizo de librito ?? y por eso es el Gol del Día, presentado por @ToyotaLatino#CopaOro21 ?? #EstoEsNuestro pic.twitter.com/NSFTgvBaOV — Gold Cup (@GoldCup) July 15, 2021

De voorsprong voor Mexico, waar Ajaced Edson Álvarez de hele wedstrijd speelde als controlerende middenvelder, was verdiend. Het team van Martino was veel sterker dan Guatemala en creëerde kans op kans. De 0-2 viel uiteindelijk tien minuten na rust. PSV-middenvelder Érick Gutiérrez ging in het strafschopgebied van de tegenstander de combinatie aan met Pineda, die op zijn beurt Funes Mori bediende. Het zou een van de laatste acties zijn van Gutiérrez, die niet lang na de tweede treffer van Funes Mori vervangen werd door Jonathan dos Santos.

Een kwartier voor tijd werd de marge op drie gebracht. Luis Rodriguez had vanaf de rechterflank een afgemeten voorzet in huis op Pineda, die bij de tweede paal scoorde met een harde kopbal. Door de overwinning komt Mexico op vier punten, goed voor een tweede plaats achter El Salvador, dat op zes punten staat na de eerste twee duels. In een onderling duel aanstaande maandag (04.00 uur Nederlandse tijd) maken Mexico en El Salvador uit wie de groepswinnaar wordt. Guetemala, dat als vervanger van Curaçao vlak voor de start aan het toernooi werd toegevoegd, staat na twee wedstrijden op nul punten.