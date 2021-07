V/d Gijp en Derksen halen uit naar Björn Kuipers: ‘Dit is pure zelfbevrediging’

Maandag, 12 juli 2021 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:45

De persconferentie van Björn Kuipers heeft tot veel ongeloof geleid bij Johan Derksen en René van der Gijp. De arbiter floot de door Italië gewonnen EK-finale, waarna hij bij terugkomst in Nederland de pers onder meer te woord stond over zijn eigen optreden op het EK en zijn toekomst. Het feit dat er een persmoment plaatsvond zorgt tijdens De Oranjezomer voor veel verbazing en hilariteit bij de tafelheren.

“Als ze dat aan je voorstellen, kun je gewoon prima zeggen dat je het niet doet”, begint Van der Gijp. “Dat moet hij gewoon echt niet doen. Je gaat daar toch niet zitten zo van: kijk mij eens lekker op mijn fluit geblazen hebben. Schei toch uit alsjeblieft”, foetert de analyticus. Hélène Hendriks, zelf aanwezig bij de persconferentie van Kuipers, legt uit dat het event deels uit de koker van de sponsor, ARAG, komt. “Zij zijn de hoofdsponsor en ze zijn enorm betrokken bij de prestaties van Kuipers. En zij hebben dat dus met de KNVB georganiseerd. Wij dachten echt dat Kuipers zijn afscheid ging aankondigen, want daarom gingen wij erheen”, aldus de journaliste, die onderbroken wordt door Van der Gijp.

“Dit is pure zelfbevrediging man. En waarom zou je die sponsor ook hun momentje geven? Waar slaat dit allemaal op? Wat moet die Mancini dan wel niet doen? Hij geeft een persconferentie op het Vaticaan dadelijk. Ik vind dit echt te gek voor woorden. Een scheidsrechter is gewoon iemand die het beste fluit als hij totaal onzichtbaar is”, vindt de analist, die bijval krijgt van Derksen. “Die mensen hebben zelf niet door dat ze geweldig voor lul zitten. Iedereen met een normaal verstand vraagt zich af wat dat voor idioten dat zijn.”

Tegen de verwachtingen in kondigde de scheidsrechter niet zijn afscheid aan tijdens het persomoment. “Ik heb ook de kranten en de reacties gelezen: ‘IJzersterk afscheid van international carrière van Kuipers’. Zo ver ben ik nog niet”, gaf Kuipers te kennen op zijn persconferentie. Hij vertelde onder meer dat hij altijd heeft gedroomd van een EK- en WK-finale. Met het fluiten van de EK-finale van zondagavond is er in ieder geval een droom uitgekomen, vertelde Kuipers. Over anderhalf jaar staat het WK in Qatar op het programma. Op een WK mogen niet twee scheidsrechters uit hetzelfde land fluiten, waardoor Kuipers dan Danny Makkelie in de weg zou kunnen zitten. Kuipers krijgt de vraag of hij dit in een overweging gaat nemen. "Dat weet ik nog niet, ga ik over nadenken."

Ook de KNVB stak de loftrompet naar aanleiding van het optreden van de Nederlandse scheidsrechters op het EK. “Ze laten keer op keer zien dat hun succes het resultaat is van hard werken, veel trainen en de bereidheid zichzelf steeds te verbeteren. Hun succes is een inspiratiebron voor jongens en meisjes om ook te gaan fluiten. Velen van hen geven aan Kuipers te zien als hun grote voorbeeld”, zo klonk de lofzang van de KNVB. Derksen vindt de verklaring overdreven: “Die jongens en meisjes bestaan helemaal niet!”