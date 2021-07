Like van Grealish op uitspraak van Van der Vaart doet stof opwaaien

Maandag, 12 juli 2021 om 15:49

Een like van Jack Grealish op een quote van Rafael van der Vaart op Twitter doet het nodige stof opwaaien in Engeland. Van der Vaart zei voor de start van de verlenging van de EK-finale tussen Italië en Engeland bij de NOS dat de Engelsen ‘met zulke goede spelers de hele wedstrijd met hun reet in het strafschopgebied staan’. Een twitteraar bracht deze quote onder de aandacht bij Grealish, die de tweet in eerste instantie likete.

“De tweede helft was Italië een stuk beter, maar dat Engeland, joh. Ze staan de hele wedstrijd met hun reet in de zestien met zulke goede spelers. Natuurlijk word je een beetje naar achter gedrukt omdat Italië goed aan de bal is, maar dit heeft wel iets treurigs. Ze hebben Rashford op de bank, Grealish, dan ga je toch wat doen als trainer? Mount hebben we helemaal niet gezien”, gaf Van der Vaart te kennen. Deze uitspraak werd bij Grealish onder de aandacht gebracht.

De 25-jarige middenvelder van Aston Villa, die in de EK-finale in de verlenging als invaller binnen te lijnen kwam, likete in eerste instantie de tweet waarin de quote van Van der Vaart werd aangehaald. Grealish haalde de like vervolgens weg, maar toen was er al een screenshot gemaakt. Dat screenshot wordt momenteel gedeeld via social media.

Overigens toonde Van der Vaart zich rond de EK-finale meermaals kritisch over Engeland. “Misschien is dit realistisch, ik weet het niet. Trippier is een beetje in en uit de basiself gegaan. Ik begrijp Southgate gewoon niet zo goed. Jack Grealish komt erin, speelt goed en speelt vervolgens twee wedstrijden niet. Hij is nog een beetje zoekende en kijkt per wedstrijd wat hij nodig heeft”, zei Van der Vaart voor aanvang. In de rust sprak de analist: “Als Declan Rice de beste speler is, word ik daar niet gelukkig van.”