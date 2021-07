Engeland bereidt zich voor op ‘shock change-up’ in opstelling voor finale

Zondag, 11 juli 2021 om 16:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:51

Kieran Trippier lijkt zich te kunnen opmaken voor een basisplaats in de EK-finale. Bondscoach Gareth Southgate van Engeland wil zondagavond tegen Italië met een driemansverdediging spelen, aangevuld met twee opkomende backs. Trippier zou aan de rechterkant staan. Zijn basisplaats gaat ten koste van Bukayo Saka, is de verwachting van The Daily Telegraph en Sky Sports. De Daily Mail spreekt van een shock England change-up.

Southgate heeft de afgelopen weken verschillende formaties samengesteld. Engeland begon het EK met een 4-3-3-systeem in de groepsfase, maar schakelde in de achtste finale tegen Duitsland (2-0 zege) over naar een 3-4-3-systeem. In de kwartfinale tegen Oekraïne (0-4 zege) en in de halve finale tegen Denemarken (2-1 zege na verlenging) koos Southgate weer voor het vertrouwde 4-3-3. De afgelopen dagen trainde Southgate met verschillende formaties en zijn keuze lijkt voor de finale te vallen op de succesformule van het duel met Duitsland.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Saka kreeg tegen Denemarken de voorkeur boven spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford. Hij gaf de voorzet die leidde tot een eigen doelpunt van Simon Kjaer in de eerste helft, maar lijkt niet te worden beloond voor zijn bijdrage. De Daily Mail sluit echter nog niet uit dat het Mason Mount is die zijn basisplek kwijtraakt. Trippier begon dit EK pas twee wedstrijden als basisspeler: in de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië (1-0 zege) en in de achtste finale tegen Duitsland. Tegen Denemarken speelde Kyle Walker als rechtsback; hij lijkt nu te gaan verschuiven naar de rechterkant van de driemansverdediging.

Afgezien van Leonardo Spinazzola, die een serieuze achillespeesblessure overhield aan de kwartfinale tegen België, werkt de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini met een fitte selectie toe naar de finale. Engeland en Italië stonden in het verleden 28 keer tegenover elkaar. Italië won 11 van die wedstrijden, terwijl Engeland 8 keer met de overwinning aan de haal ging. Op grote toernooien verloor Italië nog nooit van Engeland.

Vermoedelijke opstelling Engeland: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips, Mount; Kane, Sterling.