Deense familie geterroriseerd in Engelse bus na halve finale

Vrijdag, 9 juli 2021 om 16:47 • Dominic Mostert

Een groep supporters van Engeland wordt ervan verdacht een Deens gezin te hebben geterroriseerd na de halve finale van het EK van woensdagavond. De groep van ongeveer veertig man zag het gezin met shirts van Denemarken in een bus zitten, waarna meerdere Engelsen de bus betraden. Ze zouden de vader van het gezin in de maag hebben gestompt. De moeder van het gezin doet haar verhaal in gesprek met de Evening Standard.

Eva Greene, 43 jaar, vertelt dat ze aanvankelijk een mooie avond had, ondanks de nederlaag van Denemarken in de verlenging. Ze had leuke gesprekken met Engelse supporters in stadion Wembley en was trots op de prestatie van haar geboorteland. Met haar man en negenjarige zoontje Henry nam ze na de wedstrijd de bus richting hun huis in Dulwich. Het gezin woont inmiddels al zes jaar in Engeland. "We zaten in de bus, met een slapend kind, toen een groep mensen onze Deense shirts door de ramen zag. Ze begonnen te schreeuwen en te slaan op de ramen en de deuren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ze begonnen ons te filmen", vertelt Eva. "Het was niet prettig. Het was vreemd, want we hadden geen moment contact met ze gehad. We wilden gewoon naar huis." De buschauffeur zou de deur hebben geopend, waardoor meerdere 'dronken en agressieve' supporters naar binnen kwamen. De Amerikaanse vader van het gezin, Lane, probeerde ze in het gangpad af te stoppen. "Mijn zoon was bang en ging naar boven", vervolgt de moeder. "Ik volgde hem. Terwijl ik me omdraaide, stompte een man mijn man in de maag. Een lieve passagier die ons probeerde te helpen kreeg een klap in het gezicht."

Eva reageerde boos en zei tegen de groep dat ze gewoon met haar zoontje naar huis wilde, maar de 'overgrote meerderheid' bleef schreeuwen, terwijl fans buiten op het raam bleven bonken waar de zoon zat. Fans bleven 'aftrekgebaren' maken met hun handen, aldus Eva. "We zijn een doodgewoon gezin dat onze ploeg wilde steunen. Waarom was het winnen van de wedstrijd niet genoeg voor ze? Mijn man, een Amerikaan, werd heel boos. Hij riep dat ze zich moeten schamen, dat ze de Engelse ploeg te schande maken. Engeland verdient betere fans."

De Metropolitan Police van Londen bevestigt onderzoek te doen naar een incident in het oosten van Dulwich, dat zich woensdagavond rond 23.50 uur afspeelde, waarbij een passagier geslagen zou zijn, terwijl een groep personen de weg geblokkeerd zou hebben. "Het slachtoffer heeft geen blijvend letsel overgehouden en hoefde niet naar het ziekenhuis", aldus de politie. Volgens de politie staat niet vast dat er nog een gewelddadig incident plaatsvond in de bus, ondanks de getuigenis van Eva dat een andere passagier eveneens geslagen werd. Eva hoopt dat Italiaanse fans zondag rond de finale betere bescherming krijgen. "Henry vroeg al: wie waarschuwt de Italiaanse kinderen?" Toch hoopt de moeder dat haar zoontje zondag juicht voor Engeland. "Eén nacht van idioterie wist zes jaar van prettige vrienden en buren niet uit."