Klopp geeft Oranje-fans hoop met nieuws over Virgil van Dijk

Vrijdag, 9 juli 2021 om 14:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:44

Virgil van Dijk reist met Liverpool af naar Oostenrijk voor een trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De naam van de Nederlander prijkt tussen de andere 34 namen die door Jürgen Klopp worden meegenomen vanaf maandag. Van Dijk is nog altijd herstellende van een kruisbandblessure, nadat hij halverwege oktober tijdens de uitwedstrijd tegen Everton (2-2) geblesseerd raakte na een grove charge van doelman Jordan Pickford.

Van Dijk liet gedurende zijn revalidatieproces al meerdere keren van zich horen met beelden op Instagram. Normaal gezien duurt het zes tot negen maanden om van een dergelijke blessure te herstellen. De verdediger werkt langzaam toe naar het einde van zijn herstel en reist dit weekend met Liverpool af naar Oostenrijk. De Liverpool-spelers die actief zijn tijdens het Europees kampioenschap of de Copa América zullen niet meegaan op trainingskamp, in tegenstelling tot Mohamed Salah en Sadio Mané. Ook Ibrahima Konaté, die deze zomer werd overgenomen van RB Leipzig, is erbij.

Pepijn Lijnders kijkt uit naar het trainingskamp, zo vertelt hij op de website van de club. "We kijken ernaar uit om weer naar Oostenrijk te gaan ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Oostenrijk zijn alle voorwaarden aanwezig om het team zo optimaal mogelijk voor te bereiden. De faciliteiten laten ons toe om er een goede voorbereiding van te maken. We zullen het trainingskamp gebruiken om terug te gaan naar de basis. Als je veel van je spelers vraagt, moet je ook veel geven. En dat doen we in Oostenrijk."

Zoals bekend moest Van Dijk het EK met Oranje aan zijn neus voorbij laten gaan. Het is nog maar de vraag of hij een rol kan spelen tijdens de komende WK-kwalificatiewedstrijden. Het Nederlands elftal speelt op 1 september tegen Noorwegen, op 3 september tegen Montenegro en op 7 september tegen Turkije. Een delegatie van de KNVB is inmiddels naar Portugal afgereisd om gesprekken te voeren met Louis van Gaal, die als opvolger moet dienen voor de na het EK opgestapte Frank de Boer.