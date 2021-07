‘Na de Scudetto van Juventus heeft iedereen gewoon thuis gegeten’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 21:32 • Dominic Mostert

Maurizio Sarri heeft in een uitgebreid interview met Sportitalia teruggeblikt op zijn dienstverband als trainer van Juventus. De oefenmeester, vorige maand aangesteld bij Lazio, tekende in juni 2019 een driejarig contract in Turijn. In zijn eerste seizoen won hij met Juventus de landstitel, maar in augustus 2020 werd Sarri ontslagen na de uitschakeling tegen Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League. Hij vertelt dat het winnen van de landstitel binnen en buiten de club niet als een grote prestatie werd beschouwd.

"De Scudetto werd door de buitenwereld als een gegeven beschouwd en helaas ook binnen de club. We vierden het niet eens", blikt de 62-jarige trainer terug. "Iedereen heeft die avond gewoon thuis gegeten. Misschien was dit wel het beste jaar om trainer van Juventus te worden, omdat ze zojuist de vierde plaats hebben gevierd." Sarri verloor in zijn eerste seizoen de strijd om de Supercoppa tegen Lazio (1-3) en de finale van de Coppa Italia tegen Napoli (0-0, verlies na strafschoppen). De landstitel was dus zijn enige prijs. Bovendien verliep de samenwerking met sterspeler Cristiano Ronaldo niet altijd soepel.

"Het is niet eenvoudig om hem te managen: Ronaldo is een multinational", zegt Sarri. "Hij heeft naast het teambelang ook persoonlijke belangen. Maar zijn cijfers aan het eind van het jaar zeggen genoeg. Ik hoor de afgelopen jaren wel te veel over individuen en te weinig over teams." Of Ronaldo deze zomer bij Juventus blijft, durft Sarri niet te zeggen. Over de toekomst van de 36-jarige aanvaller wordt veel gespeculeerd. "Dat is afhankelijk van wat de club wil. Als ze kosten moeten besparen op de salarissen, moeten ze een knoop doorhakken. Ik vind dat je beter één speler kunt laten gaan dan vijf of zes spelers, die bij elkaar evenveel verdienen."

Over de relatie tussen Ronaldo en Sarri kwamen vooral na het vertrek van de trainer verhalen naar buiten. Corriere dello Sport schetste vorig jaar augustus een beeld van een trainer die tactisch sterk is, maar empathisch vermogen mist. Zo stoorde Ronaldo zich op het trainingsveld, als Sarri hem de opdracht gaf: gioca a due tocchi, gioca a due tocchi, ofwel: twee keer raken, twee keer raken. Die uitspraak hoorde Ronaldo tijdens nagenoeg elke training, zo klonk het. Hij tolereerde het weliswaar en sprak zich niet uit, maar vatte de opdracht wel op als een miskenning van zijn talent. Uiteindelijk zouden steeds meer spelers zich tegen Sarri hebben gekeerd en Ronaldo zou in dat proces een leidende rol hebben vertolkt.

Sarri werkte voor zijn dienstverband bij Juventus een jaar bij Chelsea. Hij won de Europa League met the Blues en vertrok daarna naar Turijn. Directeur Marina Granovskaia gaf destijds aan dat Sarri graag in de nabijheid van zijn bejaarde ouders wilde zijn. Achteraf heeft Sarri echter spijt van de keuze. "Ik heb bij Chelsea één grote fout gemaakt. Die fout was dat ik ten koste van alles terug wilde naar Italië", klinkt het. "Marina Granovskaia probeerde te voorkomen dat ik Chelsea verliet, maar ik had de wens om terug te gaan naar Italië. Chelsea is een geweldige club en haalde later veel jonge spelers die goed in mijn speelstijl pasten."

"Ik was er in een apart jaar, waarin Roman Abramovich niet naar Engeland kon komen (zijn visum werd niet vernieuwd na geopolitieke spanningen tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk, red.), dus hadden we een afwezige eigenaar. Het was een lastige situatie. Alles kwam op het bord van Marina terecht. Ze moest duizend problemen oplossen. Het voetballende gedeelte was de verantwoordelijkheid van de technische staf, zonder dat er geld aanwezig was. Later kwamen Timo Werner, Kai Havertz, Mason Mount en Hakim Ziyech, die allemaal goed binnen mijn speelstijl passen", somt Sarri tot slot op.