Slot kiest voor ‘Champions League-variant’; Ivanusec kind van de rekening

Dinsdag, 7 november 2023 om 19:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:03

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met Lazio bekendgemaakt. Mats Wieffer keert na licht blessureleed terug in de basis. Omdat Slot ook Ramiz Zerrouki aan de aftrap laat verschijnen, is Luka Ivanusec het kind van de rekening. Het duel in Stadio Olimpico begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Justin Bijlow staat onder de lat bij de Rotterdammers. De verdediging wordt gevormd door Bart Nieuwkoop, Lutsharel Geertruida, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld kiest Slot voor de ‘Champions League-variant’, met Wieffer en Zerrouki achter nummer 10 Quinten Timber. Calvin Stengs schuift door naar de rechtsbuitenpositie; Igor Paixão staat op links. Santiago Gimenez is de spits.

Lazio werd twee weken geleden overlopen in De Kuip en kon buiten een benutte strafschop van Pedro bijzonder weinig uitrichten (3-1). Lazio bezet de derde plaats in Groep E en om zichzelf een serieuze mogelijkheid op overwintering in de Champions League te verschaffen, moet er gewonnen worden.

I Biancocelesti verloren afgelopen weekend van Bologna (1-0) en kwamen daarmee op de tiende plaats in de Serie A terecht. Een teleurstellend seizoen voor de nummer twee van vorig jaar. “Vorig seizoen gingen we in Italië het beste om met onze mogelijkheden”, verklaarde Sarri maandag. “Op dit moment staan we op de achttiende plaats van de ranglijst als je alleen kijkt naar hoeveel kansen we benutten. We moeten dus scherper gaan afronden.”

Feyenoord is afgereisd naar Rome in de wetenschap dat een zege in de Italiaanse hoofdstad de Rotterdammers op de drempel van kwalificatie brengt. Maandag maakte Slot op de persconferentie bekend dat Wieffer weer van de partij is, net als aanvoerder Gernot Trauner. Wel liet Slot al weten dat een basisplaats voor de Oostenrijker te vroeg komt.

Feyenoord ging vorig seizoen ook al op bezoek bij Lazio. In het kader van de Europa League ging de regerend landskampioen daar ruim een jaar geleden met 4-2 onderuit. Lichtpuntje aan de kant van Feyenoord was toen Gimenez. De Mexicaan scoorde tweemaal en gaf de onvermijdelijke nederlaag een stuk meer kleur. In de return was Gimenez weer van onschatbare waarde (1-0) en ook deed hij twee weken geleden tweemaal het netje bollen tegen de Romeinen.

Opstelling Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Kamada, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Gimenez, Paixão.