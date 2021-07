Sarri schuift Ballon d‘Or-kandidaat naar voren: ’Als hij het EK wint’

Dinsdag, 6 juli 2021 om 15:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:51

Maurizio Sarri ziet Jorginho als kandidaat om de Ballon d’Or te winnen. De middenvelder won in het afgelopen seizoen de Champions League met Chelsea en droomt nog altijd van de EK-titel met Italië. "Als hij het EK wint, is hij een kandidaat voor de Ballon d'Or", zegt Sarri, die bij zowel Napoli als Chelsea samenwerkte met Jorginho. Dinsdagavond neemt Italië het in de halve finale van het EK op tegen Spanje.

Sarri noemt Jorginho in een interview met Sportitalia een 'verfijnde speler'. "Dat is waarom hij vaak onbegrepen is. Hij doet alles zo eenvoudig lijken. Dat is zijn grootsheid", zegt de nieuwe trainer van Lazio. Jorginho werd door Sarri naar Chelsea gehaald in 2018, nadat ze al drie seizoenen samen hadden doorgebracht bij Napoli. "Toen ik naar Chelsea ging, hebben we hem voor de ogen van Manchester City weggekaapt. Aanvankelijk vonden supporters en journalisten hem moeilijk te begrijpen. Maar nu wordt hij gewaardeerd. Hij heeft ook de aanvoerdersband van Chelsea gedragen."

In zijn eerste seizoen bij Chelsea won Jorginho de Europa League en speelde hij 37 competitiewedstrijden. Na het ontslag van Sarri in augustus 2020 raakte opvolger Frank Lampard niet geheel overtuigd van Jorginho, die zodoende niet verzekerd was van een basisplaats in de eerste seizoenshelft. Onder Thomas Tuchel werd hij wel weer een belangrijk onderdeel van de basisploeg. Lorenzo Insigne, zijn ploeggenoot bij Italië en voormalig ploeggenoot van Napoli, zei afgelopen weekend nog dat Jorginho de Ballon d'Or zou verdienen. "Het is terecht dat mensen over hem praten", zei Insigne.

"Hij heeft geweldige jaren bij Chelsea achter de rug en we zijn trots om iemand als hij in de ploeg te hebben. We noemen hem de professor en hij is een geweldige speler." De veelzijdige middenvelder, in staat om als balafpakker of als spelmaker te opereren, wordt niet zomaar 'professor' genoemd. Hij wordt door de buitenwereld geroemd om zijn spelinzicht, techniek, passzuiverheid en rust aan de bal. "Ik denk zelf niet na over de Ballon d'Or", gaf Jorginho onlangs aan. "Mijn prioriteit is de ploeg. Het is veel leuker om feest te vieren met elkaar dan in je eentje."