Rio Ferdinand lyrisch over Engelsman die van L'Équipe een vier krijgt

Zondag, 4 juli 2021 om 20:04 • Yanick Vos

Engeland plaatste zich zaterdagavond voor de halve finale van het EK ten koste van Oekraïne (0-4). Voor het eerst deze eindronde maakte Jadon Sancho de negentig minuten vol. L’Équipe was niet onder de indruk van zijn spel en beoordeelde hem met een vier, het laagste cijfer van alle basisspelers. Rio Ferdinand liet zich na afloop echter lovend uit over de 21-jarige buitenspeler, die voor maximaal 95 miljoen euro overstapt van Borussia Dortmund naar Manchester United.

Voor het eerst dit EK startte Sancho vanuit de basis. Hij was niet direct betrokken bij een van de vier doelpunten, maar kon desondanks met een goed gevoel van het veld stappen daar Engeland zich bij de laatste vier van het toernooi had gevoegd. Harry Kane scoorde twee keer op aangeven van Luke Shaw, wat hen het hoogste cijfer opleverde in het spelersrapport van L’Équipe: een acht. Onvoldoendes waren er voor Kalvin Phillips en Kyle Walker (vijf), terwijl Sancho met een vier de slechtste beoordeling kreeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De rapportcijfers van L'Équipe.

In schril contrast met de beoordeling van Sancho in de Franse sportkrant, is het commentaar van Ferdinand over het spel van Sancho. Bij de BBC sprak de oud-international lovend over de aankoop van Manchester United. “Dit is geen verrassing”, zei hij over het spel van Sancho tegen Oekraïne, om zich vervolgens te richten tot het Duitse voetbalpubliek: “Dit is wat jullie al drie jaar lang hebben gezien, Duitse fans. Hij beweegt zich alsof hij op de dansvloer staat, hij betovert verdedigers.”

“Het vertrouwen dat hij uitstraalt en de balans die hij heeft, wordt zelden vertoond”, vervolgde Ferdinand. “Als hij op snelheid is, dan is hij niet te stoppen. Ik zal jullie één ding vertellen: deze speler krijgt het publiek bij Manchester United op de banken. Hij is een fantastisch talent, mentaal is hij ontzettend sterk en hij heeft het verlangen om zo goed mogelijk te worden. Niemand kan het tempo in een wedstrijd verhogen zoals hij dat doet. Dit is zijn eerste basisplaats op het EK en dan speelt hij zo…”