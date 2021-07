Madueke toont grootse vorm bij doelpuntrijke oefenzege PSV

Zaterdag, 3 juli 2021 om 16:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:58

PSV is de voorbereiding begonnen met een ruime oefenzege op het Belgische RWD Molenbeek. De ploeg van trainer Roger Schmidt was op de eigen Herdgang met 6-2 te sterk en boog daarmee een vroege achterstand om. De Duitse oefenmeester koos ervoor om al zijn nieuwelingen vanaf de aftrap te laten beginnen. Noni Madueke en Eran Zahavi hadden met beide twee treffers een belangrijk aandeel in de doelpuntrijke oefenzege.

De van FC Twente overgekomen Joël Drommel verdedigde zaterdag voor de eerste keer het doel van de Eindhovenaren, terwijl Phillipp Mwene als rechtsachter startte en André Ramalho de positie centraal naast hem invulde. Davy Pröpper vormde samen met Pablo Rosario het blok op het middenveld. PSV kwam al vroeg in het duel op achterstand, toen Corenthyn Lavie aan het einde stond van een vlotte Molenbeek-aanval en eenvoudig afrondde: 0-1. Heel lang kon de Belgische eerstedivisionist echter niet genieten van de voorsprong. Twee minuten na de openingstreffer trok Yorbe Vertessen de stand alweer gelijk. De aanvaller profiteerde optimaal van een schitterende actie van Madueke en tikte binnen: 1-1.

PSV weer op 3-2. Uitblinker Madueke benut de door hemzelf verdiende pingel. pic.twitter.com/CkszIVloRv — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 3, 2021

Dat het hard ging in de beginfase van het duel bewees Zahavi. De centrumspits werd op maat bediend door Philipp Max en zorgde met een rake kopbal voor de 2-1. Nagenoeg gelijk na de voorsprong kwamen de Belgen alweer langszij via Glenn Claes. Het spel golfde op en neer in het eerste bedrijf, waarbij PSV na een half uur spelen voor de tweede keer de leiding greep. Madueke werd gevloerd in het strafschopgebied van Molenbeek en benutte het buitenkansje zelf: 3-2. Bij aanvang van de tweede helft bracht Schmidt onder meer Mohamed Ihattaren binnen de lijnen en de definitief ingelijfde Marco van Ginkel.

PSV leek na de pauze de zaakjes in organisatorisch opzicht beter voor elkaar te hebben en zag hoe Jeremy Antonisse tien minuten na rust met een knap schot zijn eerste doelpunt voor PSV maakte. Toen Zahavi vervolgens niet vele later voor zijn tweede van de middag aantekende, zorgde Madueke in de slotfase van het duel voor het slotakkoord. De aanvaller tekende daarmee eveneens voor zijn tweede van de middag en was de gevierde man aan Eindhovense zijde.