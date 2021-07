Krabbendam gelooft nieuws van Valentijn Driessen over Berghuis niet

Donderdag, 1 juli 2021 om 23:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:10

Martijn Krabbendam gelooft niet dat Ajax bereid is om zes miljoen euro voor Steven Berghuis te betalen. Zowel journalist Valentijn Driessen als sportmarketeer Chris Woerts meldden in een eerder stadium dat de Amsterdammers bereid zijn twee miljoen euro meer te betalen dan er in de afkoopclausule van het contract van de aanvaller vermeld staat, maar Krabbendam weerspreekt die berichtgeving tijdens De Oranjezomer. "Ajax is toch niet gek?", stelt de journalist van Voetbal International.

De transfer van Berghuis gaat er volgens Krabbendam wel komen, maar het gaat mogelijk langer duren voordat de deal definitief gesloten wordt. Vanwege de afwijkende juridische interpretatie van het huidige contract van Berghuis is het tot een officiële overeenkomst tussen Feyenoord en Ajax nog altijd niet gekomen. De Rotterdammers zeggen dat Berghuis meer dan vier miljoen euro moet gaan opbrengen, terwijl Ajax stelt dat het Berghuis voor de contractueel afgesproken transfersom van vier miljoen euro kan vastleggen. Dat Marc Overmars meer dan het minimumbedrag gaat betalen voor de buitenspeler, gelooft Krabbendam niet.

“Ik geloof niet dat Ajax zes miljoen wil betalen”, zegt de journalist. “In dat contract staat namelijk gewoon vier miljoen, dat heeft Ajax zo geïnterpreteerd. Dat Feyenoord dat anders interpreteert is aan Feyenoord, maar Ajax is niet gek. Die gaan niet onnodig twee miljoen extra betalen, dat is wel heel erg veel geld erbij. Ajax kent het contract, heeft ernaar gekeken en wil Berghuis halen om hem de concurrentie met Antony aan te laten gaan.”

Ondanks de moeizame juridische ontwikkelingen verwacht Krabbendam is het een kwestie van tijd voordat de deal beklonken wordt. “Berghuis kan eigenlijk niet meer terug naar Feyenoord, want hij heeft niet openlijk uitgesproken dat hij niet naar Ajax wil. Het is vooralsnog afwachten. Misschien gaat het iets langer duren dan gedacht, maar uiteindelijk is er geen weg meer terug”, besluit Krabbendam.