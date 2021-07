Transfervrije Nordin Amrabat noemt favoriete bestemming: ‘Goede naam daar’

Donderdag, 1 juli 2021 om 19:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:05

Nordin Amrabat is vanaf woensdag officieel clubloos en is op zoek naar een nieuwe werkgever. De 34-jarige aanvaller heeft geen overeenstemming weten te bereiken met zijn huidige club uit Saudi-Arabië, Al-Nasr Riad, waar hij sinds juli 2018 onder contract stond. Te gast in het programma EK Voetbalpraat van ESPN spreekt hij de wens uit om snel weer te gaan voetballen en noemt hij Spanje als voorkeursbestemming.

“Ik ben vanaf vandaag officieel werkloos, dus iedereen mag me bellen”, zegt Amrabat in het praatprogramma. “Het is best wel gek, want het is de eerste keer in mijn leven dat ik werkloos ben en geen club heb. Maar ik maak me niet druk hoor, want op de achtergrond spelen er al dingen. Ik ben er heel relaxt onder. Ik kan een aantal keuzes maken en ik ben nog topfit.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het liefst ga ik naar Spanje, of er moet nog een gekke aanbieding komen uit het Midden-Oosten”, vervolgt de vleugelaanvaller. “Ik sta op een punt waarop ik kijk wat er op mijn pad zal komen. Als er financieel een groot verschil is met een Europese club, dan is het Midden-Oosten een optie. Maar ik hou van Spanje. Ik heb er gespeeld, ik heb daar een goede naam en de meeste interesse komt ook uit Spanje”, aldus Amrabat, die aangeeft nog wel in gesprek te zijn met zijn huidige werkgever.

“Wat er gebeurt als er een club uit de Eredivisie voor me komt? Het ligt eraan om welke club het dan zou gaan, maar dat heeft in principe niet mijn voorkeur.” De suggestie van presentator Jan Joost van Gangelen om bij FC Utrecht aan de slag te gaan legt Amrabat overigens naast zich neer. “Ik las net dat Eljero Elia daar uit de gratie is geraakt. Bovendien hebben ze daar al vier buitenspelers, dus ik mik niet op FC Utrecht”, aldus Amrabat, die het gesprek afsluit met een knipoog. “Feyenoord? Als Steven Berghuis weggaat, waarom niet?”