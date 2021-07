‘Slechtste club ter wereld’ doet transfervrije Messi hilarische aanbieding

Lionel Messi zit sinds de nacht van woensdag op donderdag officieel zonder club, nadat zijn contract bij Barcelona afliep. Het was voor Íbis Sport Club aanleiding om de 34-jarige aanvaller via Twitter een hilarisch contractvoorstel te doen. De Braziliaanse club, die in het Guinness Book of Records staat als de slechtste ter wereld, stelt echter wel zes voorwaarden aan de komst van Messi.

Íbis bleef eind jaren zeventig en begin jaren tachtig maar liefst drie jaar en elf maanden zonder overwinning en heeft daarmee een plek in het Guinness Book of Records als slechtste club ter wereld. De Braziliaanse club is bijzonder trots op deze bedenkelijke titel en toen er in 2017 plotseling een aantal wedstrijden werden gewonnen, braken er protesten uit onder de fans. “Stop met winnen, jullie vernietigen onze geschiedenis”, zo was de boodschap aan de spelers. Íbis komt uit in de zogenaamde Campeonato Pernambucano, de lagere regionen van het Braziliaanse voetbal.

É OFICIAL! ?? Hoje é o último dia do contrato de Messi com o Barcelona. A partir de amanhã ele já terá um novo clube. Assina, MESSI ??????@betsson_brasil #MessiNoÍbis pic.twitter.com/tJKMOrqnLD — Íbis Sport Club (@ibismania) June 30, 2021

Met de nodige zelfspot heeft Íbis nu Messi via Twitter een contractvoorstel gedaan. De Argentijn kan bij de Braziliaanse club zijn handtekening zetten onder een contract voor vijftien jaar, tegen een salaris dat afhangt van zijn prestaties. Messi mag in dienst van Íbis echter niet te veel scoren. Als hij dat wel doet, zal zijn contract worden ontbonden. Hetzelfde zal gebeuren wanneer Messi Íbis kampioen maakt.

Voor Messi ligt in Recife geen shirt met het rugnummer 10 klaar. Dat rugnummer is voor eeuwig verbonden aan Mauro Shampoo, een clubicoon dat slechts één keer scoorde in tien jaar en tegenwoordig werkzaam is als kapper. Tot slot moet Messi drie keer hardop uitspreken dat Pelé beter was dan Diego Maradona. “Het is officieel”, schrijft Íbis op Twitter. “Het contract bij Barcelona is afgelopen en morgen zal Messi een nieuwe club hebben.”

Barcelona en Messi zijn nog altijd met elkaar in gesprek, maar in tegenstelling tot eerdere berichten is er nog geen sprake van een akkoord. Barcelona is ervan overtuigd dat Messi zijn contract in het Camp Nou verlengt, al is het vooralsnog volstrekt onduidelijk wanneer de deal wordt beklonken. Dat kan nog wel weken duren, daar Messi met de nationale ploeg van Argentinië deelneemt aan de Copa América in Brazilië. De finale staat op 11 juli op het programma. Goal meldt dat Messi rustig is onder zijn contractsituatie en dat hij zich volledig wil richten op het toernooi in de hoop zijn eerste grote prijs met de nationale ploeg te winnen.